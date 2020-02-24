Бой под Триполи: Турецкая армия понесла потери в Ливии

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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о потерях, которые понесли военнослужащие турецкой армии в Ливии. По последним данным, речь идёт о боестолкновении турецких военных с Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

По словам Эрдогана, турецкий контингент потерял несколько человек убитыми и ранеными. О точном числе не сообщается. При этом турецкий лидер утверждает, что вооружённые группы Хафтара понесли «огромные потери» - «почти сто наёмников».

Как сообщают турецкие СМИ, военный контингент Турции вступил в бой с силами ЛНА под Триполи. По некоторым сведения, боевые действия велись в районе аэропорта ливийской столицы.

Реджеп Эрдоган заявляет, что турецкая армия в Ливии действует «для защиты признанного ООН правительства (правительство Файеза Сараджа) и не даст свести ситуацию к свержению». Интересное заявление. Особенно на фоне того, что происходит в Сирии. Если Анкара так заботится о защите правительств, признаваемых ООН, то почему же поддерживает антиправительственные вооружённые группировки в Сирийской Арабской Республике?

Напомним, что на данный момент Ливия фактически не является единым государственным образованием. А привело к этому натовское вторжение, результатом которого было свержение власти Муаммара Каддафи (на тот момент, кстати, власть Каддафи признавалась ООН в качестве легитимной).