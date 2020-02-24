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ТАСС

Источники: опытный образец гиперзвуковой ракеты создан для Су-57

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Истребитель Су-57
Истребитель Су-57.
Источник изображения: © Павел Новиков/ТАСС

Ракета пока не испытывалась вместе с самолетом-носителем. Ее характеристики не раскрываются

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Малогабаритная внутрефюзеляжная гиперзвуковая ракета разработана для российского истребителя пятого поколения Су-57, создан опытный образец боеприпаса. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.

"Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса "воздух - поверхность" для внутрифюзеляжного размещения на истребителе Су-57", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил факт создания опытного образца и уточнил, что "ракета пока не испытывалась вместе с самолетом-носителем". Собеседники не раскрыли характеристики новейшего боеприпаса.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источниками информации.

В декабре 2018 года другой источник в оборонной отрасли сообщал ТАСС, что в рамках госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы. Су-57 планируется оснастить ракетой с характеристиками, подобными гиперзвуковым ракетам авиакомплекса "Кинжал", однако с внутрефюзеляжным размещением.

Гиперзвук

Как отмечал ранее президент РФ Владимир Путин, Россия на сегодняшний день единственная в мире обладает гиперзвуковым оружием. В частности, по данным Минобороны, на опытно-боевом дежурстве в ВКС РФ находится эскадрилья истребителей МиГ-31К с гиперзвуковами ракетами (авиационный комплекс "Кинжал"), заступил на боевое дежурство стратегический ракетный комплекс "Авангард" с крылатым планирующим гиперзвуковым блоком, создается комплекс морского базирования с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон".

В настоящее время основным критерием, позволяющим относить ракеты или летательные аппараты к гиперзвуковым, является их способность выполнять продолжительный управляемый полет в атмосфере на скорости пять и более скоростей звука.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

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Россия
Продукция
Авангард РК
Кинжал ЗРК
МиГ-31
ПАК ФА
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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