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Военное обозрение

Российская авиация вернулась на низкие боевые высоты в Сирии

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Источник изображения: Sky News

После обострения ситуации в северо-западной Сирии, острого недовольства Анкары успешным наступлением Дамаска и появления информации о распространении среди джихадистов ПЗРК стало отмечаться изменение тактики действий авиации ВКС.

В последнее время фиксировались удары российских бомбардировщиков с высоты, препятствующей эффективному применению переносных зенитных комплексов. Так, имеются сведения, что при попытке уничтожения Су-24 он находился в 5 км от поверхности земли.

Однако теперь появились данные об использовании штурмовиков Су-25. Данные машины не способны адекватно поражать сухопутные силы неприятеля с дальней высоты. В связи с этим они заходят на боевые порядки противника с низкой высоты. Специфика применения штурмовиков подвергает их повышенной опасности, особенно в условиях широкого распространения среди боевиков средств поражения авиации.

Как можно предположить, решение о привлечении Су-25 к нанесению ударов у Найраба было вызвано переброской Турцией в зону конфликта зенитных систем повышенного (в сравнении с ПЗРК) радиуса действия. С их появлением потенциальная угроза нависла над всеми типами боевых самолетов. В этих условиях штурмовикам, возможно, не было смысла «отсиживаться» на базе и их вернули в дело.

Источник изображения: Sky News

Источник изображения: Sky News

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Су-24
Су-25
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