Разработка в Израиле сверхзвуковой противокорабельной ракеты для шахского Ирана

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Проект ПКР "Дукас", 1976-1979 гг.

Хорошо известно о военных связях Израиля с Ираном в период шаха, до исламской революции 1978-1979 гг. С конца 60-х и до конца 70-х гг. Израиль поставлял в Иран пистолет-пулемёты "Узи", 120-мм миномёты, 106-мм безоткатные орудия и др., включая технологии для налаживания производства некоторых вооружений в Иране. В середине 70-х гг. Иран заказал партию из 50 орудий М-71 компании "Солтам" (ныне "Эльбит Маарахот"; есть источники, утверждающие, что М-71 как вариант М-68 была создана на средства Ирана). Однако после Исламской революции 1979 г. все связи Израиля и Ирана были прерваны, орудия остались в Израиле и в 1981 г. приняты на вооружение АОИ под названием "Хатран".

Обложка книги "Активная оборона"

Несмотря на разрыв связей и агрессивную антиизраильскую реторику Ирана, а также финансирование и вооружение Ираном террористических организаций (в первую очередь "Хизбалла" в Ливане), в 1985-1986 гг. ЦРУ через Израиль поставляло в Иран американские вооружения для использования денег, полученные от продажи оружия, на финансирование никарагуанских повстанцев-контрас в обход запрета конгресса на их финансирование. Из Эйлата в Иран были переправлены ПТУР BGM-71 TOW (100 штук 30.08.85, 408 штук 14.09.85, ещё 400-500 по разным данным 18.02.86 и 28.02.86), запчасти для ЗУР MIM-23 Hawk, были и сообщения (не подтверждённые) о поставках в 1985-1986 гг. 300 ракет "воздух-воздух" AIM-9L Sidewinder.

Кроме закупок вооружений, во времена шаха Израиль сотрудничал с Ираном и по другим вопросам. По-видимому был обмен разведанными по Ираку, оказание помощи иракским курдам через Иран и др. Но самый интересный вопрос - финансирование Ираном израильских военных разработок, при условии последующей передаче технологии производства продукции в Иран. Выше я упомянул орудие М-71, также были контакты по разработке истребителя "Арье" (предшествовавшего "Лави") и другие.

Недавно мне попалась книга Арье Герцога "Активная оборона". Была издана она ещё в 2016 г., но я о ней ничего не знал и наткнулся на неё в книжном магазине совершенно случайно пару недель назад. Арье Герцог - инженер в области аэродинамики, в 1999-2011 гг. руководивший директоратом "Хома" в составе Управления НИОКР МО Израиля (МАФАТ). Герцог был вторым руководителем "Хома" после Узи Рубина (1990-1999 гг.). "Хома" занималась созданием системы ПРО "Хец", а в дальнейшем - и другими израильскими системами ПРО, таким как "Железный купол" и "Праща Давида".

Герцог в 1968-1970 гг. работал на "Рафаэль", а с 1971 г. - на заводе МАБАТ в составе "Израильской Авиационной Промышленности" (IAI), как раз в период активной разработке на этом заводе управляемых ракет. Когда Герцог начал работу на заводе, ПКР "Габриэль-1" уже была на вооружении, шла разработка "Габриэль-2" и Герцог участвовал в этом проекте. Уже в 1974 г. его назначили начальником области тактических ракет, он занимался созданием УР "Нимрод" и УАБ с лазерным полуактивным наведением. А в 1976 г., в возрасте 35 лет, его назначают начальником проекта "Дукас" (интересно, что на иврите это "Герцог" или "Князь", от латинского Dux и похожих слов во многих европейских языках: Duke, Duc, Duca). Об этом проекте рассказано на стр. 73-74 книги.

Речь идёт о колоссальном и очень дорогом по меркам IAI и Израиля проекте, достаточно сказать, что над ним работало 200-300 инженеров МАБАТ, других заводов IAI и компаний-смежников. Проект шёл по заказу Ирана и в значительной степени (а может и полностью) на финансирование Ирана. Интересно отметить, что несмотря на большое количество вовлечённых и 40 лет, прошедших с момента начала проекта и до публикации книги, информации об этом проекте очень мало. Так, есть упоминания в журнале ВВС от 1998 г., в статье о проекте истребителя "Арье", в одной из книг Дани Шалома ("Энциклопедия Ифъат") и на сайте истории ВМС (moreshetyamit.net), почти без подробностей.

Итак, "Дукас" - проект создания ПКР большой дальности с ТТХ, несравнимо превосходящими ПКР "Габриэль". Если "Габриэль-1" имела дальность 18 км, а "Габриэль-2" - 36 км, тут речь шла о дальности, по-видимому превосходящую дальность ПКР "Гарпун" (120 км), точные цифры не указаны. При этом ПКР была сверхзвуковая, использовавшая прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД, Ramjet, "Маноа Магах Силон"). По словам Герцога, это была единственная попытка в Израиле создать подобный двигатель. На IAI были созданные специальные испытательные стенды, которые стоят там заброшенными и сегодня (на момент публикации, т.е. на 2016 г.). Данные двигатель имеет отличные ТТХ, но его создание - сложная и очень дорогая задача.

Судя по "Энциклопедии Ифъат" Герцог не прав, на той же IAI первый ПВРД создавался сразу после войны 1973 г., для разрабатываемого тогда БПЛА "Мальшин" (разработка вскоре была прекращена). А 09.05.06 с ЙАНАТ (подразделение испытания ракет ВВС в Пальмахим) был выполнен пуск ракеты "Рамтек" (Ramtech, длина 3.7 м, масса 91.5 кг; несколько фото есть здесь) разработки студентов хайфского Техниона (при поддержке компании "Рафаэль"): ракета имела твёрдотопливный стартовый ускоритель производства "Рафаэль" и вторую ступень с ПВРД на твёрдом топливе. Испытания увенчались частичным успехом (ПВРД работал, но меньше расчётного времени). Упоминает "Энциклопедии Ифъат" и проект "Дукас", судя по этому источнику ракета также имела ПВРД на твёрдом топливе.

Вторая деталь о "Дукас" по книге Герцога - используемая ГСН. В то время как "Габриэль-1" (1970 г.) и "Габриэль-2" (1978 г.) имели полуактивную радиолокационную ГСН, а активная радиолокационная ГСН была установлена только на "Габриэль-3" (разработка с 1978 г., завершена в 1982 г.), "Дукас" с самого начала создавался с такой ГСН, причём использовалась РЛС c радиолокационным синтезированием апертуры (SAR - Synthetic-aperture radar). Подобная РЛС позволяла не только обнаружить цель, но и создать её электронную фотографию и поразить конкретную (наиболее уязвимую, в соответствии с заложенными в память определениями) часть цели. Кроме того, траектория полёта "Дукас" могла программироваться в широких пределах, для наиболее оптимальной атаки.

"Дукас" должен был поступить на вооружение в 80-е гг., не только в Иране, но и в ВМС Израиля. Однако, в 1979 г., после революции в Иране, проект "Дукас" закрылся - у самой IAI, ни у ВМС АОИ средств на продолжение финансирования проекта небыло. О дальнейшей судьбе наработок по проекту у Герцога ничего не сказано. Но в начале 90-х гг. IAI завершила разработку "Габриэль-4" с дальностью стрельбы 200 км и активным радиолокационным наведением. "Габриэль-4" дозвуковая, оснащена ТРД, но вполне возможно, что ГСН имела много общего с ГСН "Дукас".

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