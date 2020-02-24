В США объяснили ненужность России авианосцев

Россия является выдающейся сухопутной державой, которой не нужны авианосцы, пишет The National Interest.

В публикации американского журнала говорится, что стремления России иметь авианосец «готовы остаться на бумаге, поскольку НАТО, Китай и неспокойный Ближний Восток будут и впредь заставлять Москву задерживаться на своих небезопасных границах».

В издании обращают внимание на то, что России не хватает финансов, опыта и людей для создания и эксплуатации собственного авианосца. Там же утверждается, что в настоящее время страна способна оказывать политическое влияние на Европу, в частности, регионы Средиземного моря, без использования таких кораблей.

Согласно The National Interest, российские субмарины являются одними из лучших мире и останутся основной боевой силой российского флота.

В декабре 2019 года издание назвало единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» просто куском ржавчины.