Нужен «Патриот»: чем воюет Турция в Сирии

США поддержали Турцию в борьбе с армией САР

Турция просит у США комплексы «Патриот» в связи со столкновениями в сирийском Идлибе. При этом протурецкие боевики при поддержке Анкары уже прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, а Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата в переговорах с Россией по ситуации в регионе.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Вашингтон может поставить Анкаре зенитные ракетные системы (ЗРС) Patriot из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщает US News.

Министерство обороны Турции отмечало, что обратилось к США с просьбой разместить вблизи сирийской границы ЗРС Patriot PAC-3, которые должны защитить турецких военных и сирийских союзников Турции от воздушных атак со стороны ВКС России. Вашингтон в курсе запроса Анкары, но решение пока не принято, сообщили в Пентагоне РИА "Новости".

Стороны ведут тесные консультации. США считают, что военные Турции имеют право на оборону в этом регионе. «Мы решительно поддерживаем Турцию в этой сложной ситуации», - цитирует слова представителя Госдепа агентство.

По информации US News, в настоящее время ведутся переговоры о закупке Турцией ЗРС MIM-104 «Patriot» PAC-3. ЗРС этого типа обеспечивают обнаружение, опознавание и сопровождение 125 воздушных объектов во всем диапазоне дальностей и высот. Также обеспечивается одновременное наведение ракет на восемь целей, по три на каждую. Максимальная дальность стрельбы - 100 км. Высота поражения баллистических целей - до 20 км. Вероятность поражения самолета - 0,8-0,9, тактической ракеты - 0,6-0,8 одной ракетой в отсутствие помех. Максимальная скорость поражаемой цели - 1600 м/c.

В состав войск противовоздушной обороны Турции входят радиотехнические войска, истребительная авиация, зенитные ракетные войска и зенитная артиллерия.

Зенитные ракетные войска Турции сегодня относительно слабы. К примеру, на их оснащении находится весьма устаревший зенитный ракетный комплекс большой дальности MIM-14 Nike Hercules. Комплекс в свое время разрабатывался в стационарном варианте. Следовательно, имеет чрезвычайно низкую мобильность и в другой район без капитального строительства новых стартовых позиций переброшен быть не может.

ЗРК Nike Hercules может поражать цели на дальности до 150 км и на высоте до 30 км. По некоторым данным, в боевом составе ЗРВ Турции сегодня находится восемь батарей и 72 стационарных пусковых установки. Техническое состояние ЗРК Nike Hercules неизвестно, но, по некоторым данным, далеко не все средства Nike Hercules сегодня боеготовы.

Что касается зенитных ракетных комплексов средней дальности, то они в ЗРВ Турции представлены MIM-23 Hawk (восемь батарей, 48 пусковых установок).

«Усовершенствованный Hawk» может поражать сверхзвуковые воздушные цели на дальностях от 1 до 40 км и высотах 0,03-18 км и способен вести стрельбу в сложных метеоусловиях и при применении помех.

ЗРК Papier в ВС Турции используются в основном для обороны авиабаз. Комплекс разработан в Великобритании и обеспечивает поражение целей на дальности до 6,5 км и высоте около 3 км. ЗРК включает ПУ с четырьмя ЗУР, установленную на буксируемом полуприцепе вместе с РЛС обнаружения цели.

В этих же целях (для прикрытия авиабаз) применяется также некоторое количество систем ближнего действия Atilgan (с ракетами Stinger) и ПЗРК FIM-92 Stinger. Управляемая ракета Stinger способна поражать цели на дальности 4500 м, максимальная досягаемость по высоте - 3800 м.

Помимо этого, в ВС Турции находится на оснащении ЗРК «Зыпкын», разработанный компанией «Аселсан» и предназначенный для прикрытия стационарных объектов. В его состав входят ПУ с четырьмя ракетами «Стингер», спаренный с ними 12,7-мм пулемет, оптико-электронная станция, работающая в ИК- и УФ- диапазонах, лазерный дальномер, система распознавания «свой-чужой».

На 12-й международной выставке IDEF-2015 в Стамбуле впервые были представлены ЗРК средней дальности HİSAR-O и ближнего действия HİSAR-A национальной разработки.

В состав ЗРК средней дальности HİSAR-O планируется включить три ПУ с шестью ЗУР вертикального пуска, размещенные на автомобиле повышенной проходимости «Мерседес-Бенц-2733», РЛС «Калкан» и пункт управления.

Дальность стрельбы ЗРК БД HİSAR-A будет составлять 15 км, а «Хисар-О» - 25 км. Предполагается, что в 2020 году начнутся поставки ВС Турции HİSAR-A, а в 2021 году - HİSAR-O.

Таким образом, зенитные ракетные войска Турции оснащены зенитными ракетными комплексами как иностранного, так и собственного производства, причем большую часть ЗРК/ЗРС на сегодня составляют устаревшие системы.

Что касается зенитных ракетных систем С-400, то средства по контракту турецкой стороной перечислены, техника поставлена, и в ближайшее время ЗРС поступят в турецкую армию. Наличие «Триумфов» в боевом составе зенитных ракетных войск Турции значительно усилят их боевые возможности.

По имеющимся сведениям, Анкара направила запрос в Вашингтон о передаче двух батарей MIM-104 «Patriot» PAC-3 и последующего их развертывания в приграничной с Идлибом турецкой провинцией Хатай.

Батарея «Патриота» состоит из командного пункта управления огнем AN/MSQ-104, многофункциональной РЛС с фазированной антенной решеткой AN/MPQ-53, пусковых установок М901. В батарее может быть 4-8 ПУ с 4 ЗУР на каждой. Батарея - это минимальное по составу тактико-огневое подразделение, которое может самостоятельно решать все огневые задачи.

«Если «Патриоты» будут развернуты в непосредственной близости от сирийской границы, то они могут серьезно осложнить выполнение боевых задач смешанным авиационным полком на авиабазе Хмеймим», - пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Констатин Макиенко.

Как сказал собеседник издания, MIM-104 «Patriot» PAC-3 обладает высокой огневой производительностью, помехозащищенностью и мобильностью. Это действительно грозное оружие, сравнимое по своим тактико-техническим характеристикам с отечественной зенитной ракетной системой «Триумф».

«Обычно наши самолеты выполняют боевые задачи в Идлибе с высот не менее 6 тыс. метров. Это делается для того, чтобы избежать поражения истребителей и бомбардировщиков ВКС от зенитных артиллерийских комплексов и переносных зенитных ракетных комплексов типа FIM-92 Stinger. Помимо этого, бомбометание обычно осуществляется на дозвуковых скоростях полета самолетов. На такой высоте и скорости воздушные объекты представляют собой просто идеальную цель для любого ЗРК. Поражение самолета зенитной управляемой ракетой в этой случае практически стопроцентно», - рассказал Макиенко.

Вместе с тем

обстрел и поражение любого нашего самолета с территории Турции может привести к самым непредсказуемым последствиям для турецкой стороны,

полагает военный эксперт. Российский ответ может превзойти все ожидания.

И Вооруженные силы России обладают для этого необходимыми боевыми возможностями. При этом вовсе не обязательно, что будет задействовано российское вооружение и военная техника, находящаяся исключительно на территории Сирии. У Турции есть и черноморское побережье, до которого с российских баз на национальной территории не такое уж и большее расстояние.

«Купить, конечно, можно все что угодно», - полагает Макиенко. Но вот боевое применение приобретенного оружия может принести такую головную боль и утраты, которые раньше не предполагались авторами этого замысла даже в самых мрачных прогнозах.

Отдел «Армия»