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Опубликован топ-12 ВМС ведущих морских держав

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Источник изображения: Фото: Виталий Невар / ТАСС

Россия находится в первой пятерке ведущих морских держав, уступая США и Китаю, но опережая Японию и Великобританию, сообщает в LiveJournal блог navy-korabel.

В публикации говорится, что по итогам 2019 года Военно-морской флот (ВМФ) России из-за переноса сдачи нескольких заказов на следующий год «ушел в небольшой минус», «однако, если ожидания оправдаются», то в 2020 году будет «значительный прирост».

По итогам 2019 года в топ-12 ведущих морских держав попали также Индия, Франция, Южная Корея, Италия, Австралия, Испания и Турция, но из рейтинга выбыла Бразилия.

Рейтинг navy-korabel основан на сравнении Военно-морских сил (ВМС) стран по суммарному полному водоизмещению боевых кораблей основных классов.

В феврале 2019 года Mil.Press FLOT представил ежегодный рейтинг, согласно которому по уровню боевых возможностей в 2019 году ВМФ России более чем в два раза уступает ВМС США.

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Страны
Австpалия
Бразилия
Великобритания
Индия
Испания
Италия
Китай
Россия
США
Турция
Франция
Южная Корея
Япония
Проекты
2020-й год
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