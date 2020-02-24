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ВКС России могут столкнуться в небе Сирии с турецкими «Патриотами»

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Источник изображения: vpk-news.ru

США могут направить в Турцию систему ПВО «Patriot», дальнего радиуса действия, для обеспечения безопасности в условиях конфликта в сирийском Идлибе, - об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

В интервью «CNN Turk» чиновник сказал, что переговоры с США о возможной покупке систем «Patriot» продолжаются и всё идёт к осуществлению сделки.

Есть угроза авиаударов, ракет против нашей страны, нас может защитить система «Patriot», - цитирует Daily Sabah министра обороны.

Примечательно, заявление Акара было сделано через несколько часов после гибели двух турецких военнослужащих в результате авиаудара ВВС САР, который был нанесен по их позициям в южном Идлибе. По словам чиновника, сейчас Турция ведет переговоры с Россией о возможном использовании воздушного пространства над сирийским Идлибом. Акар подчеркнул, что его страна ни в коем случае не стремится к конфронтации с российскими войсками в Сирии.

Также стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Об этом сообщили журналистам официальные представители департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

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Patriot ЗРК
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Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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