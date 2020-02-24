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Деловая газета "Взгляд"

Турция развернула в Идлибе реактивные системы «Ураган»

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Источник изображения: кадр из видео

Турция развернула в сирийской провинции Идлиб реактивные системы залпового огня T-300 Kasirga («Ураган»), пишут СМИ.

Систему планируется использовать, чтобы реагировать на угрозу, которая может исходить от районов, удерживаемых сирийской армией, пишет турецкая газета Sarkul Avsat.

Отмечается, что система может поразить объекты в провинциях Латакия, Алеппо и Хама.

Калибр системы составляет 302 мм, вес снаряда – 52 кг. Осколочно-фугасные снаряды имеют внутри до 26 тыс. поражающих стальных элементов. Одна машина способна нести до четырех ракет.

Издание Aviation News в своем Twitter опубликовало видеозапись с этими РСЗО в Сирии.

Вечером в пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

До этого Эрдоган заявил, что происходящее там можно назвать войной. Турецкий лидер подчеркнул, что войска Турции не покинут провинцию, "пока там будет продолжаться насилие со стороны Дамаска".

Перед этим Кремль комментировал сообщения экспертов о "худших сценариях" развития ситуации в Идлибе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.


Алексей Дегтярев

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Ураган РСЗО
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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