Войти
Российская газета

На Кубани военные инженеры построили мост и прошли минные поля

645
0
0
Источник изображения: rg.ru

В Краснодарском крае на полигоне Молькино прошел ежегодный отборочный этап конкурса "Безопасный маршрут" среди инженеров Южного военного округа. Соревнования проводятся в рамках подготовки к международным играм "АрМИ-2020".

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, в учениях приняли участие около 150 военнослужащих. Отряды обеспечения движения саперного подразделения "Афипский" и "Буденный" на специализированной трассе протяженностью около двух километров прошли эстафету, состоящую из нескольких этапов, в том числе построили тяжелый механизированный мост.

- У нас были ежедневные тренировки, благодаря командной работе результатами довольны, но нам есть, над чем работать, в дальнейшем будем стремиться достичь более высоких результатов, - заявил старший сержант Даниил Марценюк.

Огненные преграды, минные поля, противотанковые рвы - преодолеть их участникам помогла новая специализированная техника: ТММ-3, БТР-80, ИМ-2. Машины прокладывали безопасные маршруты через завалы и заграждения.

Благодаря технике военные выполнили нормативы вовремя и обеспечили безопасное продвижение колонны.

- Отборочный этап прошел успешно. Команда 32 инженерного саперного полка "Афипский" лидирует, она поедет на окружных соревнованиях в Каменске-Шахтинском, - сообщил полковник инженерных войск 49-й армии, главный судья отборочного этапа Роман Бессмертный.


Екатерина Вебер Фото: Владимир Аносов (Краснодар)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Продукция
БТР-80
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
Похожие новости
29.11.2018
Антитеррористический окрас. Какое российское оружие покупал Пакистан
23.08.2017
Форум "Армия-2017" начинает работу в подмосковной Кубинке
18.08.2015
В подмосковном Алабине завершились первые Армейские международные игры
20.05.2015
Японским военным показали мощь русских танков
26.12.2014
Анатолий Антонов подвел итоги международной деятельности российского военного ведомства в 2014 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.02 18:01
  • 162
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 24.02 17:16
  • 55
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 24.02 15:58
  • 3
Путин рассказал о российском «оружии будущего»
  • 24.02 15:43
  • 2
Вакцина от коронавируса создана (С) посол КНР (но это не точно...).
  • 24.02 12:08
  • 16
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 24.02 09:51
  • 4
Подробности скандала вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 24.02 09:16
  • 2
МиГ-35 научат беспилотной посадке
  • 24.02 07:40
  • 70
Асимметричный флот
  • 24.02 07:17
  • 7874
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.02 06:42
  • 35
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.02 06:40
  • 1
Сирийцы накрыли турков и боевиков "Точкой" с самой опасной боевой частью
  • 24.02 02:28
  • 2
IBM усомнилась в возможности России создать квантовый компьютер
  • 23.02 22:27
  • 12
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 23.02 21:52
  • 27
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 23.02 21:29
  • 10
«Стал бы лёгкой мишенью в реальном бою»: в Китае выявили проблемы с танком Type99A