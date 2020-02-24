Возобновлено строительство учебного вертолетоносца для ВМФ России

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В Городце «Судоремонтно-судостроительная компания» (СКК) снова приступила к постройке специального судна для морской авиации. Это произошло в октябре 2019 года.

Об этом интернет-ресурсу Mil.Press FlotProm сообщили два источника, имеющих отношение к судостроительной отрасли.

Ранее строительство вертолетоносца было приостановлено в марте прошлого года, но, как выяснилось, уже осенью того же года работы возобновились.

Приостановка строительства вызвана задержкой при согласовании ряда вопросов между проектировщиком – конструкторским бюро ЦКБ «Балтсудопроект» – и компанией СКК, осуществляющей постройку судна. Второй причиной паузы в работе стал неполный комплект конструкторской документации.

По утверждению главного конструктора «Балтсудпроекта», недостающая документация была отправлена на СКК в середине прошлого года. В процессе дальнейшего согласования в проект внесли необходимые изменения.

Учебный вертолетный корабль проекта 14400 будет задействован в ВМФ России для подготовки пилотов палубных вертолетов морской авиации. Специальное судно будет базироваться в городе Ейске Краснодарского края. Город расположен на побережье Таганрогского залива Азовского моря.