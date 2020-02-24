В Псковской области завершились совместные учения военнослужащих России и Белоруссии

Отличившимся в ходе учения военнослужащим вручили памятные медали, почетные грамоты и ценные подарки

ПСКОВ, 22 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Сил специальных операций ВС Белоруссии завершили совместные тактические учения в Псковской области, говорится в субботу в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

"В Пскове завершилось первое в 2020 году совместное тактическое учение российских десантников и подразделения сил специальных операций Республики Беларусь. Учения прошли в три этапа, в ходе которых сводные подразделения отработали совместные тактические действия. Церемония закрытия состоялась на территории псковского гвардейского соединения ВДВ", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, все военнослужащие, отличившиеся в ходе учения, были награждены памятными медалями "75 лет со Дня образования 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии", а также почетными грамотами и ценными подарками. "По окончании награждения военнослужащие двух стран обменялись памятными подарками и пожелали друг другу успехов в дальнейшей службе. Завершилась торжественная церемония закрытия традиционным прохождением торжественным маршем, в котором военнослужащие двух братских государств прошли в едином строю", - говорится в сообщении.

Военнослужащие ВДВ РФ и Сил специальных операций ВС Белоруссии проводили с 18 февраля совместные учения на территории Псковской области. В них задействовали военную технику, в том числе два вертолета Ми-24, восемь вертолетов Ми-8 Западного военного округа, а также четыре самолета Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России. Учения велись под руководством командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Игоря Каплия на полигонах Завеличье в Пскове и Струги Красные за пределами города.