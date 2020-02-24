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Интерфакс-АВН

Главком ВМФ РФ вернулся с Кубы, где встречался с Раулем Кастро

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Николай Евменов
Николай Евменов.
Источник изображения: РИА Новости/Сергей Гунеев

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Николай Евменов вернулся с Кубы, где провел встречи с военным руководством страны и лидером правящей партии Раулем Кастро, сообщил официальный представитель ВМФ РФ Игорь Дыгало.

"Завершен шестидневный рабочий визит главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова в Республику Куба. В ходе визита проведены встречи с руководством министерства Революционных Вооруженных сил Республики Куба и командованием Военно-морских сил", - заявил Дыгало.

По его словам, также в ходе визита состоялась встреча главкома ВМФ России с Первым секретарем Коммунистической партии Кубы генералом армии Кастро.

Кроме того, адмирал Евменов посетил военно-морскую академию "Гранма", корабли ВМС Кубы и ряд предприятий военно-промышленного комплекса.

"Визит послужит еще одним практическим шагом по укреплению российско-кубинских отношений", - сказал официальный представитель ВМФ РФ.

Как сообщалось, в июле 2019 года в Москве состоялись переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу и заместителя председателя Совета министров Куба Рикардо Кабрисас Руиса. Обсуждались вопросы международной и региональной безопасности, перспективные направления сотрудничества, сообщил в Минобороны РФ по итогам той встречи.

В июне 2019 года в Гавану с визитом зашел отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", оснащенным крылатыми ракетами "Калибр".

Россия и Куба сотрудничают в военно-технической сфере. Россия выделила Кубе кредит в размере 38 млн евро.

За счет этого кредита, в частности, будет модернизирована ранее поставленная военная техника и обновлены производственные мощности кубинской промышленности, сказал в августе 2019 года "Интерфаксу" заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

В мае 2017 года Пунчук заявил "Интерфаксу", что Россия готова помочь Кубе в укреплении флота.

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