Sohu: От титула Великобритании «владычица морей» осталось одно название

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В Китае комментируют заявление главного военного ведомства Великобритании о необходимости оптимизации расходов на нужды королевских ВМС. В британском оборонном ведомстве намереваются к 2027 году сократить число надводных боевых кораблей. Также отмечается, что придётся корректировать национальную стратегию кораблестроения в плане постройки фрегатов проекта Type 31. Первый из этих фрегатов изначально планировали поставить на вооружение ВМС Британии в 2027 году, но теперь сроки собираются сдвигать по ряду причин, включая финансовые.

Проблемы, как утверждается, возникают и с заказом ВМС Соединённого королевства новейших фрегатов Type26.

В военном разделе китайского издания Sohu решили, что эти планы Лондона не достойны великой морской державы. В материале Sohu откровенно насмехаются над тем, что Великобритания решает оптимизировать свой военно-морской флот.

Из статьи:

Когда-то давно Великобритания именовала себя владычицей морей и империей, над которой никогда не заходит солнце. А что теперь? От титула «владычица морей» осталось одно название, да и с ним, судя по всему, проблемы. Всё это выглядит как унижение для Британии. Она всегда выступала за расширение своего флота, но не теперь.

Эти насмешки в Китае связаны ещё и с тем, что недавно в Лондоне заявляли о готовности отправить свой новейший авианосец к берегам Китая. В Минобороны Великобритании связывали это с необходимостью «помешать КНР в его экспансии в Южно-Китайском море».

Примечательно, что планы министерства обороны Соединённого королевства по «оптимизации» ВМС критикуют и в самой Британии. И Sohu напоминает об этом, указывая на заявления представителей отставного адмиральского корпуса:

С таким подходом Великобритания перейдёт во второй эшелон стран, имеющих военный флот.