Видео: Турецкая армия получила летающий дрон-пулеметчик

Армия Турции получила на вооружение беспилотный летательный аппарат Songar, который вооружен автоматическим пулеметом. Дрон-пулеметчик будет выполнять задания в интересах армейских подразделений и сил безопасности на расстоянии до 10 километров.

Как сообщает издание Аrmy Recognition, дрон может передавать изображения в режиме реального времени и нести 200 патронов 5.56x45 мм - боеприпасов стандартов НАТО.

Беспилотник оснащен специально разработанным гибким патронташем и автоматическим механизмом стрельбы, а также может работать на высотах 2800 метров.

Высокая точность стрельбы достигается за счет электронного прицела и баллистического расчетного модуля с системой стабилизации.

Аппарат Songar также оснащен системой искусственного интеллекта.

Türkiye’nin ilk milli silahlı drone sistemi SONGAR, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Gökyüzünün en büyük avcısı, ülkemize güç katmaya devam ediyor. https://t.co/DHzsCtsMMm — Asisguard (@asisguard) February 1, 2020

Николай Грищенко