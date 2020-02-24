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Российская газета

Видео: Турецкая армия получила летающий дрон-пулеметчик

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Источник изображения: rg.ru

Армия Турции получила на вооружение беспилотный летательный аппарат Songar, который вооружен автоматическим пулеметом. Дрон-пулеметчик будет выполнять задания в интересах армейских подразделений и сил безопасности на расстоянии до 10 километров.

Как сообщает издание Аrmy Recognition, дрон может передавать изображения в режиме реального времени и нести 200 патронов 5.56x45 мм - боеприпасов стандартов НАТО.

Беспилотник оснащен специально разработанным гибким патронташем и автоматическим механизмом стрельбы, а также может работать на высотах 2800 метров.

Высокая точность стрельбы достигается за счет электронного прицела и баллистического расчетного модуля с системой стабилизации.

Аппарат Songar также оснащен системой искусственного интеллекта.



Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
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Страны
Турция
Проекты
AI
NATO
БПЛА
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