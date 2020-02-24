Министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена трем военным вузам

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил трем прославленным военным вузам ордена Георгия Жукова и Михаила Кутузова за заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке квалифицированных военных кадров.

Ордена Жукова были вручены Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, а также Дальневосточному высшему общевойсковому командному училищу имени Рокоссовского. Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева министр вручил орден Кутузова.

«Это заслуженная оценка эффективной деятельности командования и профессорско-преподавательского состава вузов», – сказал Шойгу на торжественной церемонии в Национальном центре управления обороной.

Образованная 120 лет назад, Военная академия материально- технического обеспечения является сегодня ведущим учебным, научным и методическим центром. Из ее стен выходят грамотные специалисты, способные четко организовать разностороннее тыловое снабжение всех видов и родов Вооружённых сил и других силовых структур, а также иностранных армий.

Без малого сто лет Военно-воздушная академия достойно продолжает традиции отечественного военного образования и в настоящее время выпускает высококлассных офицеров для Военно-воздушных сил и войск радиоэлектронной борьбы. На её базе проводятся фундаментальные и прикладные научные исследования по приоритетным направлениям развития и применения Воздушно-космических сил.

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище на протяжении своей 80-летней истории готовит квалифицированные военные кадры, которые отличают профессионализм, умение успешно применять на практике полученные знания, верность присяге и самоотверженное служение Отечеству.

Кроме того, ряду военнослужащих Сергей Шойгу вручил погоны высших офицеров и государственные награды, присвоенные указом Президента РФ.

По информации ДИМК МО РФ.