Возня американских разведчиков вокруг России не кончается

Спецслужбы США снова заговорили о вмешательстве Кремля в выборы президента

Представители американских разведслужб в очередной раз объявили парламентариям о том, что Россия может опять предпринять попытку вмешательства в предвыборный процесс США, чтобы оказать поддержку Дональду Трампу в избирательной кампании текущего года. Об этом 20 января сообщила газета New York Times со ссылкой на свои информированные источники.

По информации издания, доклад, представленный законодателям Шелби Пирсон, отвечающей в Управлении директора национальной разведки за безопасность выборов, вызвал крайне негативную реакцию Трампа, который заявил, что содержащиеся к нем данные могут быть использованы его оппонентами-демократами. «На следующий день после брифинга 13 февраля, проведенного для законодателей, президент осудил Джозефа Магуайра, уходящего с поста исполняющего обязанности директора национальной разведки, за то, что он разрешил это, сообщили чиновники, знакомые с ситуацией. Трамп был особенно раздражен тем, что на брифинге присутствовал конгрессмен Адам Б. Шифф, демократ от штата Калифорния и руководитель процедуры импичмента», - отмечает NYT.

По сведениям американской разведки, Россия начала кибернетические операции уже на этапе первичных выборов в Демократической партии. О подробностях этих акций ничего не сообщается, но отмечается, что теперь оперативные работники московских спецслужб действуют со значительно большей осторожностью. Они, утверждают эксперты разведывательного сообщества США, пользуются серверами, расположенными на территории Америки, и не создают поддельные страницы в социальных сетях, поскольку против таких действий в США введены более жесткие меры защиты.

Во ходе брифинга в Конгрессе несколько законодателей-республиканцев выразили сомнение об утверждениях спецслужб, что Россия ведет операции в поддержку Трампа. Сторонники президента настаивают на том, что политика и действия главы Белого дома доставили немало ущерба Кремлю. В частности, это касается военной поддержки Украины и изоляции на мировой арене Тегерана. Главной целью Москвы, утверждают аналитики американской разведки, является намерение внести дисбаланс в избирательный процесс и вызвать недоверие общественности к его результатам.

«Некоторые сотрудники разведки расценили брифинг как тактическую ошибку, заявив, что эти заключения могли быть доведены менее подчеркнуто или могли совсем не доноситься до Конгресса, чтобы не злить республиканцев. Сотрудница разведки, которая проводила брифинг, Шелби Пирсон, является помощницей Магуайра и известна тем, что высказывается откровенно. Хотя специалисты разведки и ранее говорили законодателям, что российская кампания по вмешательству продолжается, на брифинге на прошлой неделе была представлена новая информация: Россия намеревается вмешаться и в демократические праймериз 2020 года, а не только непосредственно в выборы», - сообщила газета.

В статье также указывается, что «в среду президент объявил» о замене Магуайра Ричардом Гренеллом, послом в Германии и активным сторонником Трампа. «И, хотя некоторые нынешние и бывшие официальные лица предположили, что брифинг мог сыграть определенную роль в этом шаге, два представителя администрации заявили, что временное совпадение является случайным. Гренелл уже вел переговоры с администрацией о том, чтобы выступить в некотором новом качестве, заметили они, а Трамп никогда не испытывал согласия с Магуайром», - объявило издание.

И республиканцы, и демократы попросили разведывательные службы передать им основные материалы, подкрепляющие выводы их аналитиков о том, что Россия снова выступает за избрание Трампа. «Как скоро комитет Палаты представителей сможет получить эту информацию, неясно. После расследования по делу об импичменте между Управлением директора национальной разведки и комитетом возникли трения. По словам чиновников, пока идет лавирование в дискуссиях, разведка снизила количество материалов, которое она предоставляет Палате представителей. По закону разведывательные агентства обязаны регулярно информировать Конгресс об угрозах, - сообщается в статье.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»