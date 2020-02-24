Пушков оценил учения США с имитацией ядерного удара по России

Имитация ядерного удара США по России является «верным ориентиром» в том, как лучше понимать намерения страны в отношении Москвы. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в Twitter в субботу, 22 февраля.

«Чему верить: обещаниям США не размещать свои ядерные ракеты в Европе или имитации ядерного удара по России в ходе учений Минобороны США, что предполагает наличие таких ракет на континенте?» — спросил Пушков.

По словам сенатора, верить следует не заверениям, а военным планам Пентагона.

«Имитация удара — верный ориентир», — заключил он.

Ранее 22 февраля в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты провели «мини-учения», в рамках которых они нанесли сымитированный ответный ядерный удар по территории России. В смоделированной ситуации Россия совершила ограниченную атаку ракетами малой дальности на объекты НАТО в Европе.