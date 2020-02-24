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В ходе крупнейших маневров НАТО высадит десант в Грузии и Прибалтике

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Европу начинают прибывать американские войска, которые с апреля по июнь примут участие в самых масштабных военных учениях в Старом Свете за последние 28 лет.

Об этом, как сообщает РТ, пишет Le Parisien. Всего во время операции «Защитник Европы - 2020» на территории 10 европейских государств будет задействовано 37 тыс солдат НАТО, в том числе 20 тыс американцев.

По сообщению издания, за последние несколько дней различные порты и авиабазы Европы уже приняли военные формирования США. Так, первый американский корабль доставил сотню танков в немецкий порт Бремерхафен. Главной проблемой остаётся переброска вооружения в бывшие страны Восточного блока: не все дороги здесь способны выдержать американские танки Abrams весом в 70 тонн, а ширина железнодорожных путей отличается от западноевропейских.

Отмечается, что эти учения под командованием США пройдут на территории европейских стран - членов НАТО спустя несколько месяцев после слов Эммануэля Макрона о «смерти мозга» альянса в политическом плане. Кроме того, Дональд Трамп недавно призвал европейцев больше самостоятельно заботиться о безопасности своих стран.

Согласно принятому сценарию, в 2028 году некая страна нападает на одного из членов НАТО. Незамедлительно приводится в действие 5 статья, которая предусматривает общую мобилизацию сил Североатлантического Альянса в случае нападения. 

В рамках учений предусмотрены воздушно-десантные операции в Грузии, Литве и Латвии, форсирование реки в Польше, а также комбинированные манёвры в Германии. До этого похожая операция в Европе в 1988 году объединила более 125 тыс. союзников, а в последние три года операции с развёртыванием американского вооружения ставили целью продемонстрировать возможности НАТО по защите своего восточного фланга в Польше и странах Балтии.

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