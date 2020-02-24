Каска первой мировой войны оказалась надежней современных аналогов

Французская каска времён Первой мировой войны лучше защищает от взрывов, чем её современные аналоги, пишет BFM TV со ссылкой на исследования американского университета Дьюка. Отмечается, что на прошлой неделе одновременно с публикацией этих выводов Пентагон объявил, что 109 солдат США получили сотрясение мозга во время обстрела Ираном иракских военных баз.

Как рассказывает издание, каску Адриана использовали во французской армии начиная с 1915 года для защиты солдат от осколков снарядов, которые взрывались над траншеями. Ранения головы во время войны стали первопричиной смертей в районе боевых действий, поэтому лёгкую каску, неспособную выдержать прямой выстрел из ружья или автомата, снабдили металлическим гребнем для смягчения ударов сверху.

По предположению американских учёных, окопная война больше всего похожа на борьбу с джихадистами. В рамках своего исследования они сравнили современную каску армии США и три каски, которые использовали во время Первой мировой войны: каску Адриана, плоскую и круглую каску Броди (Англия и США) и Штальхельм (Германия). На них оказывалось давление, достаточное для кровоизлияния в мозг. Без каски риск получения травмы составил 50%, с британской и немецкой каской - 10%, с современной американской - 5%, а с французской - только 1%.

Один из авторов анализа назвал результаты «неожиданными», потому что французская каска сделана из тех же материалов и даже тоньше, чем её британские и немецкие аналоги. «Главное отличие - этот гребень на макушке. Даже если задумывался для защиты от обломков металла, он вполне может защитить и от ударной волны», - приводит BFM TV мнение учёного, который рекомендовал усовершенствовать современные каски для предотвращения контузий.