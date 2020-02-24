Беспилотники будут «шептаться» со спутниками

Американские беспилотники научатся незаметно «общаться» с орбитальными спутниками. Вчера, 21 февраля, портал flightglobal.com сообщил о том, что компания General Atomics успешно протестировала лазерную систему связи класса «воздух-космос» для разведывательно-ударного дрона MQ-9 Reaper.

«Этот тест стал важным шагом на пути к созданию в нашем летательном аппарате высокоскоростной системы связи, которая не может быть заблокирована или обнаружена противником. Бортовая лазерная система связи позволяет создавать высокопроизводительные датчики нового поколения, преодолев узкое место в радиочастотной технологии SATCOM», — рассказал Линден Блю, генеральный директор General Atomics.

Беспилотник MQ-9 Reaper Источник изображения: flightglobal.com

В General Atomics указывают, что лазерная система в 300 раз превышает пропускную способность обычных радиочастотных систем SATCOM. Кроме того, её можно использовать в качестве шлюза в Объединённой воздушной сети (Joint Aerial Network) вооружённых сил США.