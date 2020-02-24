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WarSpot

Беспилотники будут «шептаться» со спутниками

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Источник изображения: warspot.ru

Американские беспилотники научатся незаметно «общаться» с орбитальными спутниками. Вчера, 21 февраля, портал flightglobal.com сообщил о том, что компания General Atomics успешно протестировала лазерную систему связи класса «воздух-космос» для разведывательно-ударного дрона MQ-9 Reaper.

«Этот тест стал важным шагом на пути к созданию в нашем летательном аппарате высокоскоростной системы связи, которая не может быть заблокирована или обнаружена противником. Бортовая лазерная система связи позволяет создавать высокопроизводительные датчики нового поколения, преодолев узкое место в радиочастотной технологии SATCOM», — рассказал Линден Блю, генеральный директор General Atomics.

Беспилотник MQ-9 Reaper

Источник изображения: flightglobal.com

В General Atomics указывают, что лазерная система в 300 раз превышает пропускную способность обычных радиочастотных систем SATCOM. Кроме того, её можно использовать в качестве шлюза в Объединённой воздушной сети (Joint Aerial Network) вооружённых сил США.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
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