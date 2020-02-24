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В России признали неспособность модернизировать советские крейсеры и эсминцы

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Источник изображения: Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Современная Россия не способна своевременно проводить ремонт и модернизацию большинства крупных боевых надводных кораблей, построенных в «золотую эру» Военно-морского флота (ВМФ) СССР, сообщает Mil.Press FlotProm, ссылаясь на источники в Военном учебно-научном центре и Крыловском государственном научном центре.

В публикации говорится, что с проблемами сталкивались при модернизации ракетного крейсера проекта 1164 «Маршал Устинов», тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 «Адмирал Кузнецов» и тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРК) проекта 1144 «Адмирал Нахимов».

Согласно данным агентства, модернизация ТАРК проекта 1144 «Петр Великий» фактически откладывается, а обновление ракетного крейсера «Москва» проекта 1164 ограничилось восстановлением походной готовности.

В публикации утверждается, что эсминцы проекта 956 не удалось поддерживать в боеготовности в том числе из-за проблем с котлотурбинной энергоустановкой, в результате чего «из 17 построенных для ВМФ кораблей в составе флота остались лишь три» (в настоящее время на ходу находится лишь «Быстрый»).

Агентство отмечает, что средний возраст боевых кораблей ВМФ России превысил 25 лет, что больше, чему у США (20 лет) и Китая (13 лет). «Параллельно с поддержанием боеготовности старых боевых единиц флота нужно максимально быстро переходить, наконец, к серийному строительству кораблей дальней морской и океанской зоны», — признал один из собеседников.

В феврале Mil.Press FlotProm, ссылаясь на источник в отрасли, знакомый с ситуацией, сообщало, что модернизация крейсера проекта 1144 «Петр Великий» из-за различных факторов, в том числе финансовых, может быть существенно ограничена.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
Адмирал Нахимов
Пётр Великий
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
1143 Кречет
1144 Орлан
1164 Атлант
956 Современный
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