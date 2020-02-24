Шестидюймовая «Ева»

Одним из наиболее известных продуктов чехословацкого военно-промышленного комплекса в 70-80-е годы прошлого века являлась 152-мм колёсная САУ «Дана». После распада Чехословакии развитие концепции колёсной самоходки продолжила словацкая фирма «Конштрукта Дефенс».

В 1977 году на вооружение чехословацкой армии была принята 152-мм самоходная артиллерийская установка vz. 77 «Дана» (название представляет собой аббревиатуру — Dělo automobilní nabíjené automaticky, Автомобильное орудие с автоматическим заряжанием). Самоходка, созданная на заводе ZTS в Дубнице-над-Вагом, базировалась на четырёхосном полноприводном шасси «Татра» и имела бронированные кабину и башню. Орудие со стволом длиной 36,5 калибра снабжалось механизмом заряжания.

До 1989 года промышленность выпустила для армии Чехословакии и на экспорт 672 САУ «Дана». В конце 80-х годов испытывалась САУ «Ондава» со стволом длиной 47 калибров и увеличенным с 12,5 до 19,7 л объёмом зарядной каморы (дальность стрельбы возросла с 20 до 32 км). Ввиду окончания Холодной войны и распада социалистического лагеря в серию этот вариант не пошёл. Вместо него была разработана система «натовского» стандарта «Зузана» (калибр — 155 мм, длина ствола — 45 калибров, объём зарядной каморы — 23 л, максимальная дальность стрельбы — 39 км). Производство этой самоходки было налажено уже в независимой Словакии, но его объём оказался небольшим (16 машин для армии Словакии и 12 для Кипра). Был создан и вариант на гусеничном шасси танка Т-72М1, получивший название «Гималайя» и предлагавшийся Индии, но так и не принятый на вооружение. В настоящее время для словацкой армии производится САУ «Зузана-2» с 52-калиберным стволом (объём зарядной каморы остался прежним, поэтому дальность стрельбы возросла незначительно — до 41,5 км) и модернизированным шасси.

Колёсная самоходка в новом формате

САУ «Дана» и все её производные являются довольно тяжёлыми машинами массой порядка 29 т и к тому же крупногабаритными. В то же время, современные требования к полевой артиллерии предусматривают не только увеличение дальности, точности и эффективности огня, но и повышение стратегической мобильности, прежде всего — возможности перевозки военно-транспортными самолётами. Результатом стало появление целого ряда сравнительно лёгких артсистем, классифицируемых как TMG (Truck Mounted Gun). Наиболее распространённой в этом классе является французская САУ «Цезарь», но на рынке вооружений представлены и другие подобные самоходки — например, шведская «Арчер», израильская ATMOS 2000 и сербская «Нора» В52. Пытается прорваться в этот сегмент и словацкая фирма «Конштрукта Дефенс».

Первый прототип «Евы» в походном положении Источник изображения: artillery-antitanks.blogspot.com

Новая самоходная артустановка, получившая название «Ева», использует ряд узлов, разработанных для других систем. Это позволило значительно сократить сроки создания САУ — проектирование «Евы» началось летом 2014 года, а прототип продемонстрировали уже весной 2015-го. В самоходке применено орудие и элементы системы заряжания «Зузаны-2», но вместо бронированной башни артиллерийская часть смонтирована на открытой платформе. Ёмкость магазина механизма заряжания уменьшена с 20 до 12 выстрелов (ещё 12 снарядов и такое же количество зарядов перевозятся в контейнерах за кабиной). Благодаря высокой степени автоматизации экипаж САУ может выпустить первые 12 снарядов, не выходя из кабины.

«Ева» в боевом положении Источник изображения: artillery-antitanks.blogspot.com

Максимальная дальность стрельбы «Евы» достигает 41,5 км, минимальная составляет 5 км. Угол горизонтальной наводки — по 60º вправо и влево, но стрельба возможна лишь в диапазоне 40º в обе стороны. Диапазон углов вертикальной наводки — от −3,5 до +70º. Для стрельбы прямой наводкой САУ оборудована оптоэлектронным прицельным блоком «Сафран» СМ3 MR, установленным слева от орудия (по желанию заказчика самоходка может оборудоваться прицельной системой другой марки со схожими параметрами). Экипаж САУ состоит из трёх человек. Рабочее место командира орудия в кабине машины оборудовано монитором, на который выводятся данные от навигационной и прицельной систем, пультом управления и джойстиком, служащим для наведения орудия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Резервный пост наведения, расположенный на платформе слева от орудия, снабжён перископическим прицелом РР-81, пультом управления и джойстиком. Ручные приводы наведения с традиционными маховичками отсутствуют, то есть наведение орудия при неработающем двигателе невозможно.

Платформа с орудием, механизмами наведения, магазином и гидравлическими опорами является модулем, который можно устанавливать на различных шасси. В первой итерации «Евы» использовано трёхосное шасси «Татра» 815-7 Т6×6.1R с бронированной кабиной, взятой (после некоторой доработки) у модернизированной РСЗО RM-70 «Модулар». В такой конфигурации масса пустой самоходки составляет 20,2 т, а боевая масса — 22 т. Как масса пустой САУ, так и её габариты допускают перевозку по воздуху самолётом C-130J «Супер Геркулес». Обеспечив стратегическую мобильность, конструкторам пришлось пожертвовать тактической — проходимость трёхосной «Евы» по пересечённой местности оказалась неважной из-за перегруженной передней оси.

Четырёхосный вариант

После официальной презентации прототипа «Евы» на выставке IDET 2015 в Брно интерес к самоходке проявил ряд потенциальных зарубежных покупателей. После анализа их требований, а также консультаций со смежниками (в первую очередь, с производителем шасси) в 2017 году было принято решение об изготовлении нового прототипа на четырёхосном шасси.

«Ева» 8×8 в боевом положении Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Разработка «Евы» 8×8 велась фирмой «Конштрукта Дефенс» в тесном взаимодействии с чешскими предприятиями CSG и «Татра Тракс». Главными целями создателей нового варианта являлись улучшение тактической мобильности и повышение автономности самоходки. В качестве носителя использовано шасси «Татра» Т815-7 8×8.1R с дизельным двигателем воздушного охлаждения Т3С-928.90 мощностью 300 кВт (408 л.с.) при 1800 об/мин и полуавтоматической коробкой передач «Татра» 14 TS 210L (14 передач вперёд и 2 назад). Самоходка способна передвигаться по шоссе со скоростью 85 км/ч, запас хода (также по шоссе) составляет 700 км.

Для САУ «Ева» 8×8 создана новая четырёхместная бронированная кабина (хотя штатный расчёт самоходки состоит из трёх человек) с продольной выемкой по оси крыши, предназначенной для фиксации ствола орудия в походном положении. Помимо обычных боковых дверей, в крыше кабины имеются два круглых люка — впереди справа и сзади слева, причём задний снабжён турелью под пулемёт.

САУ в походном положении, вид сверху Источник изображения: kotadef.sk

На новом шасси установлена платформа с артиллерийской частью, аналогичной применённой на трёхосном прототипе. Доработка конструкции платформы позволила обеспечить возможность стрельбы в полном диапазоне углов горизонтального наведения (по 60º вправо и влево). Максимальный угол возвышения увеличен до 75º, а в походном положении ствол орудия фиксируется на угле возвышения 4º. Скорострельность орудия в автоматическом режиме составляет 5 выстрелов в течение первой минуты и 12 — в течение трёх минут. При ведении продолжительного огня с пополнением магазина вручную скорострельность составляет 2 выстрела в минуту. Возимый боекомплект аналогичен трёхосному варианту — 12 снарядов с зарядами в магазине и 12 в контейнерах за кабиной.

«Ева» 8×8 в боевом положении Источник изображения: kotadef.sk

Прицельное оборудование четырёхосного варианта соответствует трёхосному и включает, в частности, оптоэлектронный прицельный блок «Сафран» СМ3 MR и перископический прицел РР-81. На прототипе «Евы» 8×8 справа от ствола орудия установлен радар для измерения начальной скорости снарядов.

Важным нововведением по сравнению с первым прототипом стала вспомогательная силовая установка с дизелем «Ломбардини» 11LD626-3 мощностью 30,8 кВт. Дело в том, что «Ева» (как и все другие производные «Даны») не приспособлена для наведения орудия и заряжания в ручном режиме. Вспомогательная силовая установка, используемая для питания гидроприводов и электрогенератора, позволяет вести боевую работу с заглушённым главным двигателем, экономя его ресурс.

Длина «Евы» 8×8 с орудием в походном положении составляет 11,5 м, что значительно меньше, чем у «Зузаны-2» (14,2 м). По высоте и ширине четырёхосная «Ева» также несколько меньше «Зузаны-2»: 3,28 м против 3,52 и 2,7 м против 3,02. А вот масса «Евы» 8×8 существенно возросла по сравнению с трёхосным вариантом: пустая САУ весит 26,8 т, снаряжённая — 28 т. Таким образом, четырёхосный вариант уже не «по плечу» «Супер Геркулесу», но может транспортироваться «Эйрбасом» А400М.

Прототип четырёхосной «Евы» был готов в августе 2017 года, а вскоре начались его полигонные испытания. Новую самоходку представили общественности в мае 2018 года на выставке IDEB-2018 в Братиславе. К орудию проявили интерес военные ряда стран, но пока этим всё и ограничивается — сведений о заказах или хотя бы переговорах в средства массовой информации не просачивалось. Как уже отмечалось, словацкая армия сделала выбор в пользу «Зузаны-2», а на внешних рынках «Еве» придётся столкнуться с жёсткой конкуренцией. Наиболее серьёзным соперником является французская САУ «Цезарь», состоящая на вооружении с 2003 года, уже опробованная в боевых действиях и экспортирующаяся в несколько стран. Интересно, что «Цезарь» прошёл примерно ту же эволюцию, что и «Ева» — точнее, «Ева» следовала путём развития французской САУ. Первые серийные варианты, базирующиеся на трёхосных шасси Рено «Шерпа 10» или «Унимог», имеют массу порядка 18 т, то есть могут транспортироваться самолётами C-130J.

В 2015 году появился прототип «Цезаря» на четырёхосном шасси «Татры» Т815 — том же, что двумя годами позже было использовано для «Евы» 8×8. В таком исполнении французская САУ потяжелела до 29 т. Таким образом, выбор был сделан в пользу тактической мобильности, но в ущерб стратегической. Даже в таком формате «Цезарь» оказался востребованным — четырёхосные САУ заказала Дания, а также Франция (в последнем случае — в дополнение к имеющимся трёхосным самоходкам и для окончательной замены гусеничных САУ AUF 1). Довольно успешно продается и сербская «Нора» В-52, уже принятая на вооружение в Бангладеш, Мьянме, Кении и — что особенно интересно — на Кипре, где она заменяет словацкие «Зузаны». Учитывая также успешный маркетинг израильской САУ ATMOS 2000, можно предположить, что «Еве» будет нелегко найти своего покупателя.

Литература:

artillery-antitanks.blogspot.com bmpd.livejournal.com kotadef.sk wardefencenews.blogspot.com/ army-guide.com army-technology.com military-today.com

Андрей Харук