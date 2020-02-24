На ядерный удар России в США ответили «разговором с президентом»

В США прошли военные маневры, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе. Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона, следует из стенограммы на сайте ведомства.

По его словам, речь идет о «небольших учениях», сценарий которых предусматривал непредвиденную ситуацию в Европе, при которой идет война с Россией. Российская сторона при этом решает задействовать ядерное оружие малой мощности против объекта, расположенного на территории Североатлантического альянса.

«Затем начинается разговор с министром обороны, а затем с президентом, чтобы решить, как ответить», - заявил представитель Пентагона.