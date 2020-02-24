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ТАСС

В Arianespace считают, что Европа должна создать спутниковую систему защищенной связи

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Исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль
Исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.
Источник изображения: © REUTERS/Christian Hartmann

По мнению исполнительного директора компании Стефана Исраэля, 2020 год будет годом "ускоренного развертывания созвездий спутников" в космосе

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Европе необходимо продолжить реализацию проекта по созданию защищенной космической связи для правительственных служб GOVSATCOM. Об этом в интервью газете Le Figaro заявил в пятницу исполнительный директор Arianespace Стефан Исраэль.

"Европа также должна уточнить свою позицию в отношении развертывания системы спутников на низкой орбите Земли", - сказал Исраэль. По его словам, 2020 год будет годом "ускоренного развертывания созвездий спутников" в космосе.

Такое созвездие, как указал глава Arianespace, дало бы Европе большие преимущества, обеспечило бы безопасную связь для армий и компаний, надежную связь для сетей 5G и т.д. Кроме того, отметил он, такой заказ со стороны правительств поддержал бы космическую промышленность: производство спутников, ракет Ariane 6 или Vega C.

Исраэль рассказал, что Arianespace ускорит в 2020 году развертывание созвездия спутников OneWeb с помощью ракет "Союз" и Ariane 6. Он высказался за контроль трафика спутников на орбите Земли и за регулирование их уничтожения после истечения их срока службы.

В настоящее время, по словам Исраэля, в космосе находится 2,6 тыс. функционирующих спутников, две трети которых на низкой орбите (менее 1 тыс. км от Земли). "Необходимо содержать космос в чистоте", - добавил он. Исраэль призвал не превращать космос в Дикий Запад . "Это общественное благо, которое должно приносить пользу людям на земле", - пояснил он.

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