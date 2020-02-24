Войти
Военное обозрение

В ВВС Италии заявили об установленном рекорде для вертолётов HH-101A «Цезарь»

435
0
0

Источник изображения: ВВС Италии

Итальянские ВВС заявили об установленном рекорде. В сообщениях говорится о том, что связан этот рекорд со взаимодействием самолётов-заправщиков KC-130J с вертолётами HH-101A «Цезарь».

Сообщается о том, что воздушные танкеры осуществили дозаправку вертолётов ВВС Италии, в результате чего те смогли выполнять операции в режиме беспосадочного полёта более 6 часов.

Для осуществления дозаправки самолёты KC-130J поднимались в воздух с военного аэродрома города Пиза, где располагается 46-я авиабригада ВВС страны.

Источник изображения: ВВС Италии

HH-101 «Цезарь» - это военный вариант гражданского AW.101. В ВВС Италии эти вертолёты используются в военных и медицинских миссиях. Такой вертолёт может разместить до двадцати экипированных бойцов сил специальных операций. Вертолёты «Цезарь» оснащены системами радиоэлектронной борьбы.

В командовании ВВС Италии отмечают, что рекорд пребывания вертолётов в воздухе зафиксирован. Дополнительно отмечается, что производители вертолётов получили задание несколько изменить окраску бортов, сделав её более светлой. Причиной тому является желание избежать дополнительного перегрева вертолёта, особенно при выполнении операций в условиях высоких температур воздуха и палящего солнца.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Продукция
AW-101
C-130
Проекты
Медицина
Похожие новости
28.10.2019
Элита Корпуса карабинеров
15.05.2015
Россия и Индия заключают крупнейший вертолетный контракт
14.10.2014
Президент и премьер Индии будут летать на казанских вертолетах
03.04.2014
Военная авиация США: самая мощная в мире
10.02.2012
«Боинг» подтверждает индийский заказ на 10 самолетов С-17
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.02 18:01
  • 162
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 24.02 17:16
  • 55
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 24.02 15:58
  • 3
Путин рассказал о российском «оружии будущего»
  • 24.02 15:43
  • 2
Вакцина от коронавируса создана (С) посол КНР (но это не точно...).
  • 24.02 12:08
  • 16
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 24.02 09:51
  • 4
Подробности скандала вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 24.02 09:16
  • 2
МиГ-35 научат беспилотной посадке
  • 24.02 07:40
  • 70
Асимметричный флот
  • 24.02 07:17
  • 7874
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.02 06:42
  • 35
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.02 06:40
  • 1
Сирийцы накрыли турков и боевиков "Точкой" с самой опасной боевой частью
  • 24.02 02:28
  • 2
IBM усомнилась в возможности России создать квантовый компьютер
  • 23.02 22:27
  • 12
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 23.02 21:52
  • 27
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 23.02 21:29
  • 10
«Стал бы лёгкой мишенью в реальном бою»: в Китае выявили проблемы с танком Type99A