В ВВС Италии заявили об установленном рекорде для вертолётов HH-101A «Цезарь»

Источник изображения: ВВС Италии

Итальянские ВВС заявили об установленном рекорде. В сообщениях говорится о том, что связан этот рекорд со взаимодействием самолётов-заправщиков KC-130J с вертолётами HH-101A «Цезарь».

Сообщается о том, что воздушные танкеры осуществили дозаправку вертолётов ВВС Италии, в результате чего те смогли выполнять операции в режиме беспосадочного полёта более 6 часов.

Для осуществления дозаправки самолёты KC-130J поднимались в воздух с военного аэродрома города Пиза, где располагается 46-я авиабригада ВВС страны.

Источник изображения: ВВС Италии

HH-101 «Цезарь» - это военный вариант гражданского AW.101. В ВВС Италии эти вертолёты используются в военных и медицинских миссиях. Такой вертолёт может разместить до двадцати экипированных бойцов сил специальных операций. Вертолёты «Цезарь» оснащены системами радиоэлектронной борьбы.

В командовании ВВС Италии отмечают, что рекорд пребывания вертолётов в воздухе зафиксирован. Дополнительно отмечается, что производители вертолётов получили задание несколько изменить окраску бортов, сделав её более светлой. Причиной тому является желание избежать дополнительного перегрева вертолёта, особенно при выполнении операций в условиях высоких температур воздуха и палящего солнца.