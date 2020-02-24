"Грачи" прилетели: первый полет Су-25 состоялся 45 лет назад

В 1956 году приказом министра обороны СССР была упразднена штурмовая авиация. Функции штурмовиков переложили на истребители-бомбардировщики. Военачальники посчитали, что в условиях распространения ядерного оружия основные удары авиации будут направлены на удаленные военные объекты, в то время как штурмовики предназначены для действий на передовой.

Однако к середине 1970-х, после ряда локальных конфликтов, стало ясно, что принятое решение было ошибочным. К примеру, вьетнамский опыт Соединенных Штатов показал, что главной причиной потерь авиации стала недостаточная защищенность самолетов.

Свою роль в осознании ошибки сыграла и американская программа A-X, в рамках которой в США создавался экспериментальный ударный самолет, ныне известный как A-10 Thunderbolt II.

Кроме того, использование многоцелевых Су-17 и МиГ-21 для штурмовки было неэффективным. Во-первых, высокая скорость этих машин затрудняла поиск, обнаружение, сопровождение и поражение наземных целей. Во-вторых, кабины и агрегаты этих машин были уязвимы для огня с земли.

Создание нового штурмовика началось в 1968 году. Главной задачей нового самолета стало уничтожение групповых и одиночных малоразмерных подвижных и неподвижных объектов на линии боевого соприкосновения и на глубине до 50 километров за линией фронта.

"В качестве дополнительной задачи на него возлагалось поражение вертолетов, самолетов военно-транспортной и армейской авиации противника в воздухе на малых и средних высотах. Для обеспечения наиболее высокой эффективности при решении боевых задач самолет должен был быть дешевым, простым в производстве и эксплуатации с высокой степенью живучести и надежности. Он должен был органично взаимодействовать с другими самолетами фронтовой авиации, располагавшими большими возможностями по подавлению ПВО противника, принимая на себя удары неподавленной ПВО в зоне переднего края", - сказано в статье "Рождение "Грача", опубликованной в журнале "Авиация и космонавтика" в 2010 году.

Сформулированные задачи обозначили основные требования к штурмовику: надежная защита экипажа от пуль и осколков, возможность осуществлять взлет и посадку на грунтовых аэродромах, простота конструкции и техники пилотирования, минимальное время подготовки к вылету.

Самолет имеет традиционную компоновку с высокорасположенным трапециевидным крылом и двумя двигателями под ним. В конструкции планера используются алюминий, сталь, титан, магниевый сплав и другие материалы.

Первые прототипы нового штурмовика оснащали безфорсажными турбореактивными двигателями Р-95Ш, однако позже их заменили на более мощные Р-195. Была предусмотрена возможность автономной работы каждого из двигателей, что повысило живучесть машины. Также была предусмотрена возможность заправки самолета дизельным топливом - на тот случай, если экипажу придется заимствовать топливо у сухопутных частей.

Одной из главных особенностей машины стал высочайший уровень защиты экипажа и основных агрегатов. За самолетом даже закрепилось соответствующее прозвище - "летающий танк". Такое же неофициальное название было и у легендарного штурмовика Ил-2. На различные средства защиты приходится более семи процентов нормальной взлетной массы самолета - около 1050 килограммов.

Сварная кабина пилота сделана из авиационной титановой брони, толщина пластин составляет от 10 до 24 мм. Лобовое бронестекло защищает пилота от пуль. Летчика также защищает стальная бронеспинка толщиной 6 мм. В результате пилот практически полностью защищен от обстрела из ствольного оружия калибром до 12,7 мм, а по наиболее опасным направлениям - калибром до 30 мм. Жизненно важные системы штурмовика дублированы и экранированы менее важными узлами.

Су-25 создавался для действий на передовой, поэтому получил мощное вооружение. Самолет вооружен пушечной установкой ВПУ-17А с двуствольной 30-мм авиапушкой. Темп стрельбы составляет 3 000 выстрелов в минуту, боекомплект - 250 снарядов. Также предусмотрена возможность установки дополнительных пушек в подвесных пушечных контейнерах. Всего может быть установлено до четырех контейнеров, каждый из которых оснащен двуствольной 23-мм пушкой.

"Двадцать пятый" также может применять различные неуправляемые бомбы и авиационные ракеты. Предусмотрена и возможность применения высокоточных боеприпасов, таких как Х-25МЛ, Х-29Л и С-25Л.

Для защиты от самолетов и вертолетов противника Су-25 также получил ракеты "воздух-воздух". Сначала это были Р-60, а затем, когда их сняли с производства, начали применяться ракеты Р-73.

Первый полет прототипа нового штурмовика состоялся 22 февраля 1975 года. А уже в 1980 году два Су-25 отправили в Афганистан для испытаний в боевых условиях. Самолеты выполнили 100 полетов, из них 44 - боевых. Во время боевых вылетов новейшие штурмовики работали под прикрытием Су-17. Первоначально "двадцать пятые" выполняли только разведывательные полеты, в ходе которых им разрешалось наносить удары по вооруженным группам боевиков. В начале мая ограниченный контингент советских войск в Афганистане проводил операцию в районе города Фарах. Преградой для пехоты стал укрепрайон, подходы к которому были заминированы. В изломах ущелья были возведены ДОТы. Су-25 совершали по восемь вылетов в день в течение трех дней, нанося удары фугасными и бетонобойными бомбами, а также неуправляемыми ракетами. Укрепрайон удалось взять без единого выстрела. Су-25 также уничтожали технику моджахедов, в том числе трофейные танки, и вели "свободную охоту".

В июне операция "Ромб", частью которой стали испытания Су-25 в Афганистане, завершилась. Самолет отлично зарекомендовал себя в боевых условиях, что сыграло важную роль в его дальнейшей судьбе. Уже в 1981 году он начал поступать в строевые части, хотя официально его приняли на вооружение только в 1987 году.

"Грачи" успели принять участие практически во всех крупных вооруженных конфликтах. В их числе война в Афганистане, ирано-иракская война, война в Персидском заливе, гражданские войны в Анголе и Таджикистане, Абхазская и Карабахская войны, война в Конго, обе чеченские войны, эфиопо-эритрейский конфликт, вооруженный конфликт в Южной Осетии, военная операция РФ в Сирии и другие.

За прошедшие годы самолет неоднократно модернизировали. Самая современная на сегодняшний день версия - Су-25СМ3, неофициальное название - "Суперграч".

На нем установлено новое бортовое радиоэлектронное оборудование, причем исключительно отечественной разработки и производства. Модернизированная авионика позволяет применять более современные ракеты, в том числе управляемые, а также корректируемые авиабомбы.

"Грачи" получили спутниковую навигацию ГЛОНАСС. Как утверждают специалисты, она позволяет задавать конечную точку полета с точностью до десяти метров. То есть даже в условиях ограниченной видимости штурмовик точно выйдет к обозначенной цели и нанесет свой сокрушительный удар.

Одним из главных нововведений стала установка комплекса "Витебск", защищающего самолет от ПЗРК. Работа комплекса основана на узконаправленном и особым образом модулированном излучении специально разработанной сапфировой лампы. В системе управления ракеты возникает фантомный образ цели, который ее электронный "мозг" воспринимает в качестве основной. Ракета устремляется в пустое пространство, где в расчетное время самоликвидируется.

В результате всех нововведений боевая эффективность "Грача" заметно увеличилась. По некоторым данным, результат модернизации штурмовика настолько удовлетворил командование Воздушно-космических сил России, что переделке может подлежать весь парк таких машин.

В рамках дальнейшей модернизации Су-25СМ3 планируется оснастить новой системой прицеливания и целеуказания. Она умеет распознавать вражеские цели, выбирать наиболее оптимальные из них, брать "на мушку" и, собственно, наводить ракеты. Летчику требуется лишь подтвердить решение искусственного интеллекта или сделать свой выбор.

Илья Максимов