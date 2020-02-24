Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner

Компания Boeing покупает в России преобразователь питания для своего космического корабля Starliner. Об этом 22 февраля сообщило в Twitter космическое подразделение компании.

«Starliner использует блок преобразования питания, поставляемый ЗАО «Орбита» в Воронеже. Он позволяет Starliner получать электропитание с МКС во время стыковки», — говорится в публикации.

Компания уточнила, что данная деталь используется на МКС уже 20 лет. Специально для Starliner его масса была уменьшена, а выбрали российский преобразователь из-за его надежности.

21 февраля о том, что один из агрегатов для системы посадки американского корабля Starliner производится в Воронеже, рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Starliner впервые выполнил старт к МКС в беспилотном режиме 20 декабря. Запуск был произведен с комплекса Space Launch Complex 41 ВВС США на мысе Канаверал во Флориде при помощи ракеты-носителя Atlas V. Но после запуска произошел сбой оборудования, из-за чего космический аппарат не вышел на заданную орбиту.