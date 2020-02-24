Войти
Известия.ru

Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner

605
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Компания Boeing покупает в России преобразователь питания для своего космического корабля Starliner. Об этом 22 февраля сообщило в Twitter космическое подразделение компании.

«Starliner использует блок преобразования питания, поставляемый ЗАО «Орбита» в Воронеже. Он позволяет Starliner получать электропитание с МКС во время стыковки», — говорится в публикации.

Компания уточнила, что данная деталь используется на МКС уже 20 лет. Специально для Starliner его масса была уменьшена, а выбрали российский преобразователь из-за его надежности.

21 февраля о том, что один из агрегатов для системы посадки американского корабля Starliner производится в Воронеже, рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Starliner впервые выполнил старт к МКС в беспилотном режиме 20 декабря. Запуск был произведен с комплекса Space Launch Complex 41 ВВС США на мысе Канаверал во Флориде при помощи ракеты-носителя Atlas V. Но после запуска произошел сбой оборудования, из-за чего космический аппарат не вышел на заданную орбиту.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
Компании
Boeing
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
24.10.2019
Роскосмос может изменить программу полетов на МКС, если NASA закажет места в "Союзах"
17.10.2019
Роскосмос готов обсудить доставку астронавтов NASA на МКС на российских кораблях
04.10.2019
Рогозин: NASA потребуются полеты на кораблях России из-за сдвига испытаний Crew Dragon
31.01.2018
Не счесть "Алмазов"
11.09.2017
Вошли снизу
31.05.2016
Не догоняем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.02 18:01
  • 162
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 24.02 17:16
  • 55
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 24.02 15:58
  • 3
Путин рассказал о российском «оружии будущего»
  • 24.02 15:43
  • 2
Вакцина от коронавируса создана (С) посол КНР (но это не точно...).
  • 24.02 12:08
  • 16
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 24.02 09:51
  • 4
Подробности скандала вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 24.02 09:16
  • 2
МиГ-35 научат беспилотной посадке
  • 24.02 07:40
  • 70
Асимметричный флот
  • 24.02 07:17
  • 7874
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.02 06:42
  • 35
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.02 06:40
  • 1
Сирийцы накрыли турков и боевиков "Точкой" с самой опасной боевой частью
  • 24.02 02:28
  • 2
IBM усомнилась в возможности России создать квантовый компьютер
  • 23.02 22:27
  • 12
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 23.02 21:52
  • 27
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 23.02 21:29
  • 10
«Стал бы лёгкой мишенью в реальном бою»: в Китае выявили проблемы с танком Type99A