РФ поможет Центральной Азии бороться с поставками оружия террористам

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что Россия выделила $500 тыс. на реализацию проекта ООН по техсодействию странам Центральной Азии в борьбе с незаконным оборотом оружия и его поставкам террористам.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского диппредставительства 21 февраля.

«Российская Федерация выделила полмиллиона долларов США на реализацию первой фазы проекта. Намерены также по необходимости оказывать экспертную поддержку в рамках его реализации», — говорится тексте выступления Небензи.

По его словам, это первая в своем роде программа техсодействия под эгидой ООН, которая «находится на стыке антитеррора, разоружения и борьбы с организованной преступностью». Российский постпред также отметил символичность того, что запуск проекта проводится накануне Дня защитника Отечества.

Небензя подчеркнул, что одной из главных задач инициативы является выяснение источника поставок оружия террористам. Кроме того, дипломат указал на важность «деполитизированного взаимодействия» стран в рамках проекта и координирующей роли ООН.

«Рассчитываем, что представленный сегодня проект принесет свои плоды и впоследствии будет реализован и в других странах мира», — обратился к коллегам российский постпред.

В декабре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал о намерении террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ) вторгнуться в Центральную Азию.