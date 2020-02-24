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Известия.ru

США не будут размещать в Европе ядерное оружие

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

США разместят в Европе баллистические и крылатые ракеты, но не ядерные, в ответ на распад Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом представитель министерства обороны США рассказал в пятницу, 21 февраля, в ходе брифинга.

«У нас нет намерения размещать в Европе новую систему ядерных вооружений малой мощности. Наш ответ на нарушение Россией [договора] — обычные виды вооружения», — заявил он журналистам.

17 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что США активно работают над перспективой развертывания своих ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, Азии и на островах Тихого океана.

11 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в разрушении ДРСМД. Он подчеркнул, что завершение договора является плохим результатом для стран, однако это демонстрирует мощь единства Североатлантического Альянса против «российской угрозы».

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы.

2 августа 2019 года США вышли по собственной инициативе из ДРСМД. Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
ЯО
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