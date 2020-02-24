Стреляли с разных сторон: детали атаки ПЗРК на российский бомбардировщик Су-24

Источник изображения: topwar.ru

Попытка уничтожить бомбардировщик Су-24 ВКС привлекла повышенное внимание общественности, прессы и аналитиков, рассматривающих данное событие под разными углами. В технической стороне вопроса попытался разобраться портал «Военный осведомитель», благо были опубликованы кадры, раскрывающие ряд подробностей атаки на российский самолет.

Как поясняет ресурс, в начале представленного видеоматериала в окружении турецких военнослужащих фигурирует бронеавтомобиль типа Kirpi, оснащенный боевым модулем и системой РЭБ. Вблизи него разместившиеся на веранде здания бойцы осуществляют запуск зенитной ракеты с комплекса ROKETSAN FIM-92, под брендом которого производится местная версия американского ПЗРК Stinger FIM-92.

Устремившаяся ввысь ракета оставляет за собой след, рядом с ним в небе тянутся еще два неизвестных шлейфа. Осуществляется выброс ложных тепловых целей (ЛТЦ), которыми снаряжаются боевые самолеты. При этом между двумя неизвестными следами и ЛТЦ находится значительная дистанция.

Если принять во внимание запись с беспилотника «Форпост» (на последних кадрах виден запуск зенитной ракеты), то ситуация начинает проясняться. Было произведено, как минимум, три выстрела из различных ЗРК (один задокументированный на видео и два неизвестных следа).

Таким образом, несмотря на массированный обстрел с разных сторон, Су-24 смог благополучно избежать смертельной опасности быть уничтоженным.