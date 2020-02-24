США отрепетировали действия при ядерном ударе России по Европе

На текущей неделе Соединенные Штаты провели «мини-учения», в рамках которых нанесли имитируемый ответный ядерный удар по России. Об этом в пятницу, 21 февраля, в ходе брифинга заявил представитель Пентагона.

Учебные мероприятия прошли в Стратегическом командовании ВС США в Небраске. По словам представителя американского министерства обороны, сценарий учений предполагал ограниченную атаку со стороны России ракетами малой дальности на объекты НАТО в Европе.

После этого решение о дальнейших действиях с американской стороны принимают глава Пентагона и президент США. В итоге американские военные «сымитировали ответ ядерным оружием».

Данные учения помогли министру обороны Марку Эсперу получить представление о способах и возможностях реагирования Соединенных Штатов, отметил представитель.

Накануне в Пентагоне заявили об отсутствии планов размещения ядерного оружия в Европе. В ведомстве заявили, что они намерены реагировать на российские нарушения с использованием обычных видов вооружения.

4 февраля американское министерство обороны сообщило, что ВМС США развернули на подлодках ядерные ракеты малой мощности для «сдерживания» противников, в том числе России.

В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российскую сторону тревожит размещение ядерных зарядов на подлодках. Вашингтон реально понижает порог применения ядерных зарядов, отметил дипломат.