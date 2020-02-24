Войти
Известия.ru

США отрепетировали действия при ядерном ударе России по Европе

631
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

На текущей неделе Соединенные Штаты провели «мини-учения», в рамках которых нанесли имитируемый ответный ядерный удар по России. Об этом в пятницу, 21 февраля, в ходе брифинга заявил представитель Пентагона.

Учебные мероприятия прошли в Стратегическом командовании ВС США в Небраске. По словам представителя американского министерства обороны, сценарий учений предполагал ограниченную атаку со стороны России ракетами малой дальности на объекты НАТО в Европе.

После этого решение о дальнейших действиях с американской стороны принимают глава Пентагона и президент США. В итоге американские военные «сымитировали ответ ядерным оружием».

Данные учения помогли министру обороны Марку Эсперу получить представление о способах и возможностях реагирования Соединенных Штатов, отметил представитель.

Накануне в Пентагоне заявили об отсутствии планов размещения ядерного оружия в Европе. В ведомстве заявили, что они намерены реагировать на российские нарушения с использованием обычных видов вооружения.

4 февраля американское министерство обороны сообщило, что ВМС США развернули на подлодках ядерные ракеты малой мощности для «сдерживания» противников, в том числе России.

В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российскую сторону тревожит размещение ядерных зарядов на подлодках. Вашингтон реально понижает порог применения ядерных зарядов, отметил дипломат.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
09.04.2019
Польша предает собственный ВПК ради противостояния с Россией
09.04.2019
Svenska Dagbladet (Швеция): Путин — постоянная провокация для НАТО
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
01.08.2011
Вопрос ЕвроПРО не терпит закулисных игр
25.07.2011
Пакистанский истребитель JF-17 — гром с Востока (Air Forces Monthly, июль 2011 г.)
24.09.2008
Высший военачальник США адмирал Маллен: военное сотрудничество с РФ надо продолжать, она "важный глобальный игрок"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.02 18:01
  • 162
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 24.02 17:16
  • 55
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 24.02 15:58
  • 3
Путин рассказал о российском «оружии будущего»
  • 24.02 15:43
  • 2
Вакцина от коронавируса создана (С) посол КНР (но это не точно...).
  • 24.02 12:08
  • 16
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 24.02 09:51
  • 4
Подробности скандала вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 24.02 09:16
  • 2
МиГ-35 научат беспилотной посадке
  • 24.02 07:40
  • 70
Асимметричный флот
  • 24.02 07:17
  • 7874
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.02 06:42
  • 35
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.02 06:40
  • 1
Сирийцы накрыли турков и боевиков "Точкой" с самой опасной боевой частью
  • 24.02 02:28
  • 2
IBM усомнилась в возможности России создать квантовый компьютер
  • 23.02 22:27
  • 12
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 23.02 21:52
  • 27
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 23.02 21:29
  • 10
«Стал бы лёгкой мишенью в реальном бою»: в Китае выявили проблемы с танком Type99A