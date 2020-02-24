В расход пошли танки «Сабра»: потери турецкой армии в Сирии

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Кадрами развороченной бойцами САР бронетехники джихадистов уже вряд ли удивишь: настолько часто они фигурируют в информационных сводках. Однако теперь ряды уничтоженных подразделениями Дамаска машин стали пополнять более тяжелые изделия турецкой армии. Анкара в первый же день вторжения на территорию западной Сирии начала нести потери в танковом парке.

Новостное агентство SANA опубликовало кадры интервенции и её последствия. Военные эксперты в первую очередь обратили внимание на то, что в расход пошли танки М60 турецкой армии. Существует превратное мнение, что данные машины представляют собой «антиквариат», не способный проявить себя на поле боя. На самом деле техника данного семейства в определенных модификациях является достаточно грозной силой.

По сведениям IISS, на вооружении турецких войск наряду с «Леопардами» и M48A5 в начале 2019 года состояло 100 M60A1, 650 M60A3 и 166 M60T Sabra. «Сабра» является наиболее передовой версией базовой машины, созданной израильскими разработчиками на базе M60A3. Данная модификация представлена двумя версиями – Sabra Mk.II (имеет командирскую башенку с 12,7-мм M85, динамическую защиту, тепловизор) и Sabra Mk.III (вместо башенки – дистанционно управляемая 7,62-мм пулеметная установка; оборудована системой предупреждения об облучении РЛС).

На сирийском ТВД были замечены именно «Сабры», являющиеся, как полагают некоторые специалисты, одним из «украшением» современного мирового танкового парка. Только по видеоподборке SANA было насчитано четыре М60, усовершенствованных до уровня Sabra.