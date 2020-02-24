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Военное обозрение

Легкий штурмовик для Азербайджана стал предметом расследования ФБР

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Источник изображения: topwar.ru

Американская ФБР начала расследование в отношении основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса. Его предметом стали предполагаемые махинации, связанные с трансформацией сельскохозяйственных гидросамолетов в боевые машины для их дальнейшего использования в Азербайджане и Африке.

Как указывает The Intercept в своем материале от 21 февраля, Принс, наследник состояния в миллиард долларов и, как считается, союзник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, находится под федеральным расследованием. В вину ему вменяются незаконные действия с двумя построенными в США самолетами для опыления растений, которые были превращены в штурмовики.

Данная техника была развернута в составе подразделений ЧВК. В нарушение правил торговли оружием Принс стремился или продать самолеты наземной поддержки, или задействовать их в операциях наемников в интересах Азербайджана и в ряде африканских государств.

Со слов издания, Принс уже давно стремится адаптировать одномоторные сельскохозяйственные самолеты в легкие штурмовики, которые, по его мнению, могут привнести революцию в способы ведения небольших войн. Указанные две машины стали первыми прототипами в программе Принса, пытающегося создать недорогие частные ВВС.

По всей видимости, речь идет о переделанном компанией Thrush Aircraft из Джорджии самолета Thrush 710 в боевую машину Archangel.

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Страны
Азербайджан
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ЧВК
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