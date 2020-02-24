Пентагон вознамерился перейти на атакующую стратегию в киберсфере

Глава Пентагона Марк Эспер заявил журналистам, что Соединенные Штаты должны придерживаться «атакующей» стратегии в киберсфере, а не ограничиваться только защитой от кибератак. Стенограмма пресс-конференции была опубликована в четверг, 20 февраля, на официальном сайте ведомства.

«Всё зависит от каждого конкретного случая, но, очевидно, нам нужно не просто защищаться, а играть больше в атакующей манере», — отметил министр, добавив, что при президентстве Дональда Трампа в США у Пентагона будет такая возможность.

Кроме того, Эспер подчеркнул, что Россия обладает сильными кибервозможностями и регулярно «либо пытается влиять, либо вмешивается во многие страны».

Отвечая на вопрос журналистов о недавних обвинениях в адрес РФ из-за октябрьских атак на грузинские серверы, министр обороны США отметил, что Штаты намерены помогать своим партнерам и союзникам «справляться с угрозами российского вмешательства».

28 октября 2019 года на сайты и серверы некоторых органов государственной власти, судов, частных компаний и СМИ Грузии была совершена масштабная кибератака.

В феврале 2020 года в МИД Грузии заявили, что результаты расследования указали на причастность к взломам ГУ Генштаба ВС России. К обвинениям присоединились США, Великобритания, Канада и другие страны.

В свою очередь, российский МИД назвал обвинения во взломе грузинских интернет-ресурсов бездоказательным и политически мотивированным вбросом. В ведомстве подчеркнули, что свидетельств причастности официальных российских структур к кибератакам грузинских серверов быть не может.