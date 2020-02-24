Разработка польского ПТРК Pirat на основе украинского комплекса «Корсар»

На сайте украинской информационно-консалтинговой компании "Defense Express" опубликован материал под заголовком "Пират" и "Корсар". В чем отличие ракетных родственников?", в котором говорится, что разработка и производство легкого противотанкового комплекса (ПТРК) "Пират" (Pirat) - одно из направлений сотрудничества между украинским предприятием ГосККБ "Луч" и польской компанией Mesko, которая ведет разработку для Войска Польского нового легкого переносного противотанкового ракетного комплекса с лазерной лучевой системой наведения.

Легкий переносной противотанковый ракетный комплекс "Корсар" разработки украинского ГП "ГосККБ "Луч" (слева) и разрабатываемый польский вариант этого комплекса Pirat (справа) (с) defence-ua.com

К этому проекту также привлечен Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowego Telesystem-Mesko Sp. z oo, который занимается разработками в сфере высокоточных боеприпасов с лазерным наведением, а также конкретными конструктивными решениями и приборами. Соглашение о создании ПТРК "Пират" для армии Польши было заключено 23 июля 2014 года, сумма дофинансирования составляет 15 млн злотых.

В рамках проекта ГосККБ "Луч" отвечает за проект ракеты в целом как носителя, блок аэродинамических рулей и автопилот (в сотрудничестве с CRW Telesystem-Mesko) в свою очередь, CRW Telesystem-Mesko отвечает за гироскопическую стабилизированную головку наведения, автопилот (в сотрудничестве с ГосККБ "Луч") и всю оптоэлектронику, а Mesko - за боеголовку, двигатели и остальные (в т.ч. пусковую установку).

Максимальная дальность стрельбы в пехотном варианте ПТРК "Пират" составляет 2500 м. Ракета оснащена боевыми частями с тремя типами весом 2,5 кг - кумулятивной, термобарической и осколочно-фугасной. Сама ракета имеет массу 10 кг и калибр 107 мм, запускается с транспортно-пускового контейнера (ТПК) длиной 1180 мм. Масса снаряженного ТПК с ракетой - 15 кг. В составе прицельного комплекса ПТРК входят дневной и круглосуточный тепловизионный прицел, лазерный целевой указатель, электронный компас и GPS-приемник. Время полета ракеты - 12 секунд. БЧ гарантирует пробитие на уровне 550 мм стальной брони (RHA), прикрытой динамической защитой (ERA).

Понятно, что эти показатели очень похожи на те, которые реализованы в носимом ПТРК "Корсар" с ракетой Р-3 с лазерной лучевой системой наведения. "Корсар" разработан ГосККБ "Луч", принят на вооружение вооруженных сил Украины, поставляется на экспорт.

Однако у украинского "Корсара" и польского "Пирата" интересные и существенные различия. В "Корсаре" применена схема управления ракетой с помощью лазерного луча, который светит в хвост ракеты Р-3. При этом оператор должен держать цель в прицеле до самого момента попадания ракеты. В "Пирате" применено иное решение. Ракета наводится на цель с помощью лазерного подсветчика-целеуказателя, луч которого формирует на цели точку, в которую и должен попасть ракета. При этом такой подсветчик-целеуказатель может быть установлен как на самой пусковой установке, так и быть внешним. Когда цель подсвечивается, например, с беспилотника. В рамках этого проекта для ракеты "Пират" был создан модуль сопровождения цели, направляющий ракету во время полета на пятно лазера, подсвечивающего цель. Также были разработаны и внедрены в серийное производство кремниевые квадрант детекторы, работающие в близкой части инфракрасного спектра (SWIR). Сейчас разработаны три модуля с фоточувствительной поверхностью: одна версия диаметром 3 мм и две - диаметром 10 мм, которые приспособлены к конструктивно-рабочим требованиям будущих головок.

К главным преимуществам использования комплексов "Пират", по утверждению польской стороны, относятся: возможность переноса одним солдатом, простота использования дешевой ракеты; короткое время реакции на угрозу; фактическое соответствие тактике типа "выстрелил и забыл" с точки зрения оператора, хотя и требующей лазерного подсвета цели; возможность быстрого пуска ракет по целям, последовательно подсвеченных оператором лазерного подсветчика-целеуказателя.

Но чем подсвечивать цели? Для этого в CRW Telesystem-Mesko был разработан универсальный подсветчик-целеуказатель LPC-1, который может использоваться не только для наведения ПТУР малой дальности "Пират", но и 120-мм управляемых мин и 155-мм управляемых артиллерийских снарядов. Устройство прошло проверку на практике и готово к серийному производству. Однако сейчас CRW Telesystem-Mesko работает над новым подсветчиком-целеуказателем с полупроводниковым лазером. Постоянная миниатюризация и развитие электронных элементов позволили создать дальномер-подсветчик-целеуказатель по размерам почти вдвое меньший по сравнению с LPC-1, и значительно более дешевый. В то же время его параметры оказались намного лучше по сравнению с предшественником. Новый лазерный подсветчик-целеуказатель будет отличаться малой, до 5 кг, массой. Модуль подсветки использует полупроводниковый диодный лазер, работающий на волне длиной 1064 нм с частотой повторения <25 Гц, с силой импульса > 80 мДж при рассеянии пучка <0,35 мрад и времени длительности импульса 15 + / - 5 нс. Он обеспечивает подсветку целей на расстояниях до 5 км. Программная последовательность импульсов соответствует требованиям STANAG 3733 и дает возможность использования боеприпасов с лазерным наведением других стран НАТО. Дальномер на волне 1064 нм обеспечивает измерение дистанции 0,2 ÷ 20 км с точностью до 5 м. Наблюдение целей обеспечивает встроенный прицел с 10-кратным приближением.

Полигонные испытания ПТРК "Пират" начались в 2017 году. Они продолжались также в 2018 и 2019 годах. В августе 2019 года на полигоне Липа вблизи города Сталова Воля проведен очередной этап испытаний ПТРК "Пират". Было выполнено два пуска ракет по целям, находившихся на дистанции около 2050 и 900 м от ПУ. Цель - щит размером 2,5 × 2,5 м - была подсвечена с дистанций до 2100 и 1000 м соответственно с помощью подсветчика-целеуказателя LPC-1. В первом случае диаметр пятна лазера составлял около 70 см, во втором - 30 см. Обе ракеты атаковали в режиме "атака сверху" и попали в цель в пределах пятна, что можно определить как прямое попадание.

Августовские испытания подтвердили правильность выбранных алгоритмов наведения ракеты. Для завершения работ по созданию блока наведения остается только внедрить определенные незначительные регулировочные мероприятия. В заключение ждут работы над остальными элементами, в частности, пусковой установкой, а также испытания пробивной способности боеголовки в условиях, приближенных к реальным. Текущий ход событий позволяет надеяться на начало подготовки к серийному производству уже в ближайшее время. Соглашение с украинским партнером ГосККБ "Луч" предусматривает, что польские оборонные предприятия, которые имеют кооперацию между собой, прежде всего, Mesko и CRW Telesystem-Mesko, получат определенные способности по выпуску и интеграции всех элементов системы.

Управляемая противотанковая ракета Pirat в ТПК на пусковой установке и момент попадания ракеты в цель на испытаниях, которые состоялись в августе 2019 года (с) defence-ua.com

Новый польский лазерный подсветчик-целеуказатель с полупроводниковым лазером в мобильной версии (приспособленной к ручному использованию или к использованию на треноге), вид спереди и с тыльной стороны (с) defence-ua.com

Один из элементов поискового устройства ПТУР Pirat. Справа - момент перед прямым попаданием ПТУР Pirat во время испытаний в августе 2019 года на полигоне Липа. На фото в инфракрасном изображении хорошо видно пятно - отражение лазерного луча на мишени (с) defence-ua.com