«Провинившиеся» смартфоны военнослужащих распяты на «доске позора»

По словам бывших военнослужащих, «за демаскировку» военной части, такая практика в армии не редкость.

В середине февраля в соцсетях появилось фото, сделанное в Еланской воинской части в Свердловской области. Там создали своеобразную «доску позора» с прибитыми гвоздями смартфонами военнослужащих.

Под каждым телефоном написано имя и фамилия его владельца, а также причина, по которой техника оказалась на доске.

Как пишет издание E1.RU, солдаты нарушили положение федерального закона «О статусе военнослужащих», а также приказы министра обороны и командира части. Дело в том, что военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, запрещено иметь при себе электронные изделия, в которых могут храниться фото-, видео- и аудиоматериалы, а также данные геолокации, которые можно пересылать в интернете. Фотография «позорной доски» стала вирусной.

К слову, несмотря на то, что солдатам запрещено иметь при себе смартфоны, командиры части не имеют права их отбирать и портить. За причинение материального ущерба на сумму свыше 5 тысяч рублей им может грозить наказание до двух лет лишения свободы. После огласки этой истории пресс-служба Центрального военного округа пообещала провести проверку.