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«Провинившиеся» смартфоны военнослужащих распяты на «доске позора»

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Источник изображения: vpk-news.ru

По словам бывших военнослужащих, «за демаскировку» военной части, такая практика в армии не редкость.

В середине февраля в соцсетях появилось фото, сделанное в Еланской воинской части в Свердловской области. Там создали своеобразную «доску позора» с прибитыми гвоздями смартфонами военнослужащих. 

Под каждым телефоном написано имя и фамилия его владельца, а также причина, по которой техника оказалась на доске.

Как пишет издание E1.RU, солдаты нарушили положение федерального закона «О статусе военнослужащих», а также приказы министра обороны и командира части. Дело в том, что военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, запрещено иметь при себе электронные изделия, в которых могут храниться фото-, видео- и аудиоматериалы, а также данные геолокации, которые можно пересылать в интернете. Фотография «позорной доски» стала вирусной. 

К слову, несмотря на то, что солдатам запрещено иметь при себе смартфоны, командиры части не имеют права их отбирать и портить. За причинение материального ущерба на сумму свыше 5 тысяч рублей им может грозить наказание до двух лет лишения свободы. После огласки этой истории пресс-служба Центрального военного округа пообещала провести проверку.

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