Путин и Эрдоган обсудили Идлиб, а ВП России патрулировала Алеппо

Президенты России - Владимир Путин и Турции - Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили обстановку в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Турции, передаёт агентство Anadolu.

Согласно информации, Эрдоган подчеркнул необходимость сдерживания войскБашара Асада и прекращения гуманитарного кризиса в Идлибе. Глава турецкого государства заявил, что путь к урегулированию в Идлибе лежит через полную реализацию Сочинского меморандума 2018 года. Лидеры двух стран выразили приверженность всем ранее достигнутым договорённостям по Сирии.

Стороны также обсудили события в Ливии.

Накануне российская военная полиция продолжила патрулирование зоны у турецкой границы в сирийской провинции Алеппо, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

Патрулирование было проведено по нескольким маршрутам, в ходе него происшествий отмечено не было. Также патрулирование приграничной зоны провели российские вертолёты.