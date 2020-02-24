Боевые «ТОЗики». Тульские мелкашки на службе партизан и вермахта

Рассматриваемые до войны, как спортинвентарь малокалиберные винтовки оказались достаточно эффективным в своей нише оружием.

В охвативших, в недоброй памяти 90-х, постсоветское пространство конфликтах наряду с обычным боевым оружием, активно использовались «стволы» явно не созданные для военной карьеры. Так, например, малокалиберные винтовки «ТОЗ-8», «ТОЗ-9», «ТОЗ-12» и другие модификации зазвучали во всех горячих точках, от Приднестровья до Таджикистана.

«Обычные городские дистанции для мелкашки вполне досягаемы, они обеспечивают хорошую точность, дульного пламени нет, а в условиях городского боя звук выстрела и не услышишь. При этом данные винтовки бессильны против средств индивидуальной бронезащиты, даже шлем СШ-68 оказывается им не по зубам. В результате необходимость более тщательно выцеливать незащищенное место заставляла боевиков сокращать и без того невеликую дистанцию», - рассказывал об этом оружии офицер-разведчик 104 ВДД.

Тем не менее, «мелкашки» мятежники в городских боях использовали довольно широко. «Компактность спортивных винтовок типа БИ-6 и СМ-2, большая точность и невысокий уровень звука выстрела, особенно произведенного из глубины помещения в условиях городского боя, еще раз доказали, что боевое оружие 22-го калибра имеет право на существование», - пишет известный эксперт Олег Рязанов.

Впрочем, надо признать, что использование боевиками спортивных винтовок было связанно ни столько с их потрясающими ТТХ (которые целиком и полностью уступают, например, характеристикам ВСС), сколько с отсутствием более эффективного оружия. «Не от хорошей жизни», как говорится.

Надо сказать, что малокалиберные винтовки использовали и партизаны в годы Великой Отечественной войны. Мелкашки с успехом использовались для отстрела часовых и караульных собак, для стрельбы по прожекторам и фонарям освещения. И без того малошумную винтовку можно без труда превратить в бесшумную, собрав буквально «на коленке» простейший глушитель. Плюсом винтовок «ТОЗ-8» и «ТОЗ-9», которыми в основном и пользовались народные мстители, была их широкая доступность. До войны стрелковый спорт был по-настоящему массовым, и это оружие использовалось для выработки начальных стрелковых навыков. «ТОЗики» были всюду – в школах, в ОСВИАХИМе, в стрелковых кружках на предприятиях и во дворцах пионеров. Кроме того, они рассматривались как спортивный инвентарь и продавались в обычных спортивных магазинах. Иными словами, достать их партизанам и подпольщикам было несложно. Между прочим, это оружие упоминается и в учебном пособии «Спутник партизана». Кстати, немцы также применяли трофейные «ТОЗы», которые получили в структуре вооружения вермахта наименования Kleinkalibergewehr 205(r) и Kleinkalibergewehr 206(r). Впрочем, гитлеровцы применяли их по «основной специальности» - для стрелковой подготовки набранных полицаев и добровольцев охранных батальонов.

Между прочим, после войны «мелкашки» ограниченно использовались и правоохранителями, причем не только в нашей стране. Так, например, в арсенале финской полиции были малокалиберные винтовки с глушителем, применяемые для отстрела небольших, но опасных животных. Главным образом, бешеных собак или лисиц.

В настоящий момент в военных, правоохранительных и военизированных структурах мелкашки почти повсеместно вытеснены более эффективным, не столь «нишевым» и более универсальным оружием.

Но если боевая карьера этих винтовок в основном (если не считать использования иррегулярами и криминалитетом) завершилась, то как охотничье и, особенно, спортивное оружие они остаются весьма востребованными.

Между прочим, именно благодаря «ТОЗикам» РККА в годы войны продемонстрировала прекрасную стрелковую выучку и массовое применение снайперов. Ведь именно из этих винтовок учились стрелять Василий Зайцев, Людмила Павличенко и тысячи других советских снайперов.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",