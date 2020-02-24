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Газета.ru

Подтверждение договоренностей: зачем Эрдоган звонил Путину

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Эрдоган попросил Путина «сдержать режим» Асада в Идлибе

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонную беседу в связи с эскалацией напряженности в сирийском Идлибе. Президент России выразил серьезную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистских группировок в Идлибе и обозначил, что нужно уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии. Турецкий лидер же, по чьей инициативе состоялся разговор, заявил о необходимости сдерживания «сирийского режима».

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили ситуацию в сирийском Идлибе, где в последнее время серьезно обострилась ситуация.

Как сообщает администрация главы Турции, президенты отметили важность выполнения сочинского соглашения.

"Эрдоган заявил о необходимости сдерживания сирийского режима в Идлибе и предотвращении там гуманитарного кризиса. Наш президент также отметил, что урегулирование в Идлибе должно проходить на основе полного выполнения сочинского соглашения", - цитирует сообщение администрации президента Турции РИА «Новости».

Также два лидера подтвердили приверженность всем ранее достигнутым договоренностям по Сирии, добавили в Анкаре. Россия и Турция осенью 2018 года подписали в Сочи меморандум по стабилизации ситуации в Идлибе. В соответствии с ним, Анкара создала в провинции 12 наблюдательных постов.

Некоторые из данных постов подверглись атакам со стороны сирийских правительственных сил.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии отмечали, что операция была вынужденной, поскольку турецкой стороне не удалось выполнить положения меморандума о создании демилитаризованной зоны.

В Кремле сообщают, что

Путин в разговоре с Эрдоганом выразил серьезную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистских группировок в Идлибе и обозначил необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

При этом стороны подтвердили, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме.

Разговор Путина и Эрдогана состоялся по инициативе турецкой стороны. Как ранее отмечал президент Турции, происходящие в сирийской провинции события можно назвать войной.

Ситуация в Идлибе ухудшилась еще в январе, когда Россия и Турция попытались установить в провинции режим тишины. Но вместо прекращения огня, террористы лишь усилили свои атаки. Армия Сирии предприняла ответные действия против экстремистов и освободила часть своих территорий.

Сирийская операция в провинции дала несколько осечек, под огонь военных попали турецкие солдаты. В результате обстрела погибли 14 военнослужащих Турции, что вызвало эмоциональную реакцию со стороны Эрдогана.

Турецкий лидер начал активно критиковать Дамаск, а вместе с ним и Москву как основного союзника правительства Сирии. Эрдоган обвинил стороны в нарушении соглашений по Идлибу.

В ответ на гибель своих солдат Анкара начала атаковать позиции сирийской армии в провинции, ликвидировав по меньшей мере 150 военнослужащих САР. Кроме того, турецкие военные поддержали наступление сил сирийской оппозиции против правительственных войск республики.

С середины февраля турки несколько раз прикрывали наступление противников президента Сирии Башара Асада в Идлибе. При этом к оппозиции не раз присоединялись террористы из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра" (организация запрещена в России). Впрочем, сирийской армии пока удается успешно отражать все атаки, в частности, за счет поддержки со стороны ВКС России.

Действия Турции в Идлибе негативно отражаются на ситуации в регионе, а также вносят определенную напряженность в отношения Анкары с Москвой. Тем не менее, стороны пытаются найти выход из ситуации с помощью переговоров. С февраля прошло уже три раунда российско-турецких переговоров, но пока они не дали никаких результатов.

К слову, Идлиб стал одной из главных тем беседы министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, однако и тут стороны не смогли найти решение.

Как говорил Лавров, выполнению российско-турецких соглашений по Идлибу мешают террористы, которые "пытаются использовать гражданское население в качестве живого щита".

"Мы все это видели в печально известном лагере Эр-Рукбан, и Эль-Холь, который находится под контролем сотрудничающих с американцами курдских отрядов, да и в других регионах мира. Поэтому задача сложная, контакты между Россией и Турцией на уровне экспертов, военных, дипломатов, служб безопасности продолжаются", - отмечал глава МИД России.

Победа над терроризмом в Сирии - неизбежна, подчеркивал Лавров, у России хорошие отношения с Турцией и стороны необязательно должны соглашаться по всем вопросам.

В свою очередь Чавушоглу позитивно оценил переговоры с российским министром, но в контексте урегулирования ситуации в Идлибе призвал дождаться итогов московских переговоров.

"Мы не должны позволять сирийской проблеме преуменьшать наше сотрудничество и сказываться на наших отношениях", - резюмировал глава МИД Турции.

Вероятно, личная беседа Путина и Эрдогана сможет частично снизить напряженность вокруг Идлиба. К тому же, в начале марта лидеры могут провести переговоры в рамках саммита по Сирии в Стамбуле. Как ожидается, встреча может пройти 5 марта, в ней также примут участие президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.


Отдел "Армия"

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Лавров Сергей
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