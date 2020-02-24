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Военное обозрение

Три причины, почему США не решатся развернуть Patriot на сирийской границе

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Источник изображения: topwar.ru

Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Соединенные Штаты могли бы поставить республике зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в качестве поддержки Анкары в ее противодействии сирийской армии и ВКС России. В Пентагоне в свою очередь подтвердили получение такого запроса, однако уточнили, что никакого решения по данном вопросу еще не принято.

Само размещение ЗРК Patriot американцами на сирийской границе представляется весьма спорным шагом.

Во-первых, оно имеет хоть какой-то практический смысл, если параллельно с развертыванием средств ПВО над Идлибом будет объявлена бесполетная зона. На такую авантюру не пойдут ни турки, ни американцы, ведь данный режим будет подразумевать уничтожение любых ЛА, находящихся в закрытом воздушном пространстве, включая авиацию ВКС России.

Во-вторых, российские самолеты впервые смогут попасть в зону действия американского ЗРК Patriot, и получат уникальный шанс составить радиолокационный портрет комплекса. Вряд ли Пентагон допустит такой сценарий. Ведь несмотря на все бравадные (и, к слову, неофициальные) заявления о том, что расчеты наших С-400 в Сирии наблюдали на локаторах американские истребители F-22 и F-35, «невидимки» ВВС США ни разу не входили в зону обнаружения ни РЛС ЗРК С-400, ни РЛС С-300 ВС САР.

Наконец, за пультом в командном пункте должны будут находиться именно американские военные, так как в Турции нет специалистов по обслуживанию и управлению данным типом ЗРК. А значит военнослужащие США рискуют попасть под ответный удар российских ВКС в случае гипотетического боевого столкновения. К слову, в запросе Анкары речь идет именно о размещении Patriot, а не о продаже.

Конечно, есть небольшая вероятность того, что Пентагон все же решится на размещение комплексов ПВО на сирийской границе дабы поддержать изрядно заплутавшего союзника и посеять дополнительные семена раздора в отношениях между Москвой и Анкарой, однако тогда мы возвращаемся к пункту номер 1. С другой стороны, комплексы могут быть показательно развернуты, но не приведены в боевой режим. Нечто подобное мы наблюдаем с ЗРК С-300, которые уже 1,5 года как переданы сирийцам, но так ни разу и не проявили себя.

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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
F-22
F-35
Patriot ЗРК
С-300
С-400 Триумф
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