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Раскрыто число российских Су-35С

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Истребитель Су-35С
Истребитель Су-35С.
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В настоящее время в составе Вооруженных сил России находится около 70 истребителей четвертого поколения Су-35С, сообщил «Ростех» в Facebook.

Госкорпорация отметила, что первый такой самолет поднялся в воздух 12 лет назад.

«Этот самолет способен развивать максимальную скорость 1 400 километров в час у земли и 2 500 километров в час на высоте 11 километров. Дальность полета на малой высоте превышает 1 500 километров, а на большой с двумя подвесными топливными баками — 4 500 километров», — говорится в сообщении компании.

В нем же отмечается, что такие истребители поставляются в Китай.

В августе 2019 года ТАСС сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России имеют более 1,8 тысячи самолетов, в том числе свыше 800 истребителей Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, МиГ-29, МиГ-31 и их модификации.

В мае того же года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что ВКС получат 20 единиц Су-35С до конца 2020 года.

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