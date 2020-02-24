«Ядерное государство»: Турчинов рассказал о войне с Россией

Турчинов объяснил, почему Украина не объявит войну России

Россия - это «ядерное государство», поэтому Украина не объявляет ей войну, заявил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов. Он также признался, что в 2014 году настаивал на введении военного положения на Украине, но эта инициатива не была поддержана. Причиной отклонения предложения стало нежелание властей отменять выборы президента.

Киев не объявляет войну Москве потому, что Россия - это «ядерное государство», пояснил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Он также признался, что в 2014 году настаивал на введении военного положения в стране (а это не то же самое, что объявление войны), но эта инициатива не была поддержана.

Причиной отклонения предложения стало нежелание властей отменять выборы президента.

«Когда есть военное положение, то не проводятся никакие выборы», - объяснил бывший силовик.

Также в пятницу, 21 февраля, обвинение попросило приговорить экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, заочно судимого в России за призывы к терроризму, к девяти годам колонии общего режима. Дело рассматривается Вторым Западным окружным военным судом Москвы.

Как отмечают в Следственном комитете России, экс-министр находится в международном розыске. При этом накануне защитник Гриценко огласил ответ Интерпола, согласно которому международная полиция не будет участвовать в этом деле. На данный момент обвиняемый находится на территории Украины, которая не выдает его российской стороне.

Президент России Владимир Путин считает, что разделение Москвы и Киева выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире. Подобное взаимодействие Москвы и Киева невыгодно ряду стран, сказал глава государства.

«Кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача.

Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. Никто этого не хочет. Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», - считает политик.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли он договорится с президентом Украины Владимиром Зеленском о «мире и дружбе», глава государства заявил, что «надежда умирает последней».

Три дня назад стало известно, что предложение одного из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадима Рабиновича отправить делегацию от Верховной рады в Москву на парад в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне вызывает уважение - об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Такие заявления вызвали беспокойство в кругах сторонников евроатлантического направления развития Украины и проевропейских политических сил.

В партии бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвали, чтобы президент Украины Владимир Зеленский публично опроверг или допустил свое участие в параде Победы 9 мая в Москве.

В ноябре прошлого года начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что его ведомство не считает возможной военную агрессию со стороны России, по крайней мере в ближайшее время.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «даже не хочет думать» о возможности российско-украинской войны. Так глава ведомства прокомментировал призывы экстремистов на Украине начать войну с Россией.

«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету.

Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать», - пояснил глава Минобороны.

Стоит отметить, что Украина по-прежнему экспортирует военную продукцию для нужд Министерства обороны России, несмотря на запреты, установленные законодательством страны, пишет украинский сайт «Обозреватель» со ссылкой на данные «Национального промышленного портала».

Согласно приведенным данным, в феврале нынешнего года Украина поставила два турбореактивных двигателя «Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Г. М. Бериева». По данным издания, техника предназначалась для поисково-спасательного самолета-амфибии Бе-200ЧС морской авиации ВМФ России.

«Эти двигатели могли быть установлены на данный самолет или будут установлены на очередную серийную машину российского предприятия», - сообщил источник портала. Стоимость одного двигателя, как указали в материале, составляет $2,496 млн.

В Минобороны России уже поднимали вопрос о замене украинских двигателей на франко-российскую силовую установку SaM146, но такое предложение отклонили, поскольку у этих двигателей комплектующие из государства-члена НАТО.

Украина установила запрет на экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения, которые впоследствии могут использоваться в боевых целях, в августе 2014 года. Это решение СНБО утвердил бывший тогда президентом страны Петр Порошенко. Ограничения не распространяются только на космическую технику, которая применяется для мирных исследований.

Рафаэль Фахрутдинов