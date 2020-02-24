Инновационный пенопласт «Акримид» и в огне не горит и в воде не тонет

Госкорпорация «Ростех» сообщила о создании российского нового инновационного полимера, который позволит заменить импортные образцы в космической отрасли и судостроении.

«Холдинг АО «РТ-Химкомпозит» успешно завершил промышленную апробацию инновационного конструкционного полимера, не имеющего российских аналогов. Новинка готова к промышленному производству, ее потенциальные потребители - предприятия космической и радиоэлектронной отрасли, авиа- и судостроения, где отечественная разработка сможет заменить импортные образцы», - сообщили в пресс-службе Ростеха.

Там сообщили, что листовой конструкционный пенопласт, выпускаемый под маркой «Акримид», обладает рекордной теплостойкостью и устойчив к химическим воздействиям.

Материал применяется в качестве легкого заполнителя при изготовлении многослойных деталей из стеклопластика и углепластика, внутренней обшивки космических летательных аппаратов, самолетов, обтекателей двигателей, корпусной части малой авиации и беспилотной техники и др. Материал используется также при производстве композитных корпусов и палубных элементов кораблей и катеров, корпусных конструкций радиолокационного оборудования, - заявили в Ростехе