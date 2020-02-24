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ТАСС

Запуск спутника "Ресурс-П" №4 отложили на 2021 год

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Спутник "Ресурс-П"
Спутник "Ресурс-П".
Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin

В Ракетно-космическом центре "Прогресс" отметили, что по оптимистичным прогнозам запуск возможен в первом квартале, по пессимистичным - в ноябре

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 планируется на первый квартал или на ноябрь 2021 года. Об этом сообщил в пятницу представитель самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" (предприятие - разработчик и изготовитель аппаратов серии "Ресурс-П") Лев Шилов.

"По самым пессимистичным прогнозам запуск космического аппарата ["Ресурс-П" номер 4] - ноябрь 2021 года", - сказал Шилов, выступая на 11-й международной конференции Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков "Авиационное и космическое страхование в России".

По его словам, по оптимистичным прогнозам, если высокоскоростная линия для этого спутника будет поставлена на предприятие летом этого года, запуск "Ресурса-П" №4 возможен в первом квартале 2021 года. "В настоящее время этот спутник находится на завершающей стадии сборки", - уточнил Шилов.

Ранее гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщал, что спутники "Ресурс-П" №4 и 5 будут запущены до конца 2021 года. По его данным, "Ресурс-П" №4 планировалось запустить в конце этого года, "Ресурс-П" №5 - в конце 2021 года.

Баранов ранее сообщал ТАСС, что аппарат "Ресурс-П" №4 разработан с улучшенными тактико-техническими характеристиками. По сравнению с предыдущими спутниками серии здесь в два раза будет увеличена скорость передачи данных. Кроме того, на "Ресурс-П" №4 установлен модернизированный комплекс широкозахватной мультиспектральной аппаратуры с двумя объективами высокого разрешения.

Аппараты серии "Ресурс-П" созданы для получения высокоинформативных изображений поверхности Земли в различных диапазонах спектра и оперативной передачи данных в интересах Минприроды, Росгидромета, МЧС, Россельхоза, Росрыболовства и других потребителей. Спутники "Ресурс-П" №1, 2 и 3 были отправлены в космос в 2013, 2014 и 2016 годах.

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