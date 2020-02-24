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ТАСС

Запуск спутника "Метеор-М" №2-3 запланирован на август 2021 года

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Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М"
Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М".
Источник изображения: © Роскосмос

Представитель корпорации "ВНИИЭМ" сообщил, что аппарат запустят с космодрома Восточный

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский метеоспутник "Метеор-М" №2-3 планируется запустить в августе 2021 года, сообщил в пятницу представитель корпорации "ВНИИЭМ" (предприятие - разработчик и изготовитель аппарата) Илья Слободской.

"Запуск [спутника "Метеор-М" №2-3] ожидается в августе 2021 года", - сказал Слободской, выступая на 11-й международной конференции Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков "Авиационное и космическое страхование в России".

По его словам, аппарат будет запущен с космодрома Восточный.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали ТАСС, что спутник "Метеор-М" номер 2-3, который планировалось отправить на орбиту в 2020 году, будет запущен в 2021 году. По данным госкорпорации, было принято решение провести дополнительные испытания космического аппарата.

Спутники "Метеор-М"

17 сентября 2009 года был запущен спутник "Метеор-М" №1. После отработки пятилетнего гарантийного срока службы в октябре 2014 года он был выведен из системы. 8 июля 2014 года на орбиту был выведен "Метеор-М" №2. Третий аппарат "Метеор-М №2-1 был потерян при запуске 28 ноября 2017 года с Восточного из-за сбоя в работе разгонного блока "Фрегат". "Метеор-М" №2-2 был выведен в космос 5 июля 2019 года.

"Метеор-М" входит в серию перспективных космических аппаратов гидрометеорологического обеспечения. Спутники этой серии предназначены для оперативного получения информации в целях прогнозирования погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве.

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