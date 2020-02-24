Российский военный флот пополнится еще двумя АПЛ класса «Борей»

Минобороны РФ планирует в этом году подписать контракт с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) на строительство для ВМФ еще двух ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955А (шифр «Борей-А).

Они станут девятой и десятой субмаринами этого класса.

Это решение принято подписать в августе на форуме «Армия-2020». По условиям контракта закладка обоих кораблей состоится на «Севмаше» (входит в ОСК) в 2021 году. Они будут построены в рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года, сообщил источник ТАСС.