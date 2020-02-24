Войти
Российская газета

Гроза "Тигров": легендарная пушка ЗиС-2 не собирается в отставку

533
0
0
Источник изображения: rg.ru

Вьетнамская армия не собирается отказываться от старых советских 57-мм пушек ЗиС-2. Эти орудия в настоящее время находятся в армейском резерве, их поддерживают в боеспособном состоянии, чтобы в случае необходимости вернуть в строй.

"Двойки" были приняты на вооружение Красной армии в 1941 году. В конце того же года их производство приостановили и возобновили в 1943 году, когда стало известно о появлении у противника новых хорошо бронированных танков "Тигр" и "Пантера".

Это орудие постоянно совершенствовалось, в том числе и в послевоенное время. Так, появившийся в 50-е годы подкалиберный снаряд БР-271Н был способен пробивать на дистанции в 1000 метров до 140 мм брони.

Большим преимуществом считается сравнительно небольшой вес пушки - 1 050 кг в боевом положении, а также ее рекордная скорострельность - 25 выстрелов в минуту.

ЗиС-2 активно применялись в различных войнах и конфликтах, не обходятся без них и сейчас.

В минувшем году также стало известно, что на вооружение морской пехоты ВМС Вьетнама вновь поступили 76-мм пушки времен Второй мировой - ЗиС-3. Эти дивизионные орудия наряду с более современными 85-мм Д-44 установили на платформы трофейных американских гусеничных транспортеров M548. Самоходные установки с такими артиллерийскими системами были испытаны на одном из полигонов Народной армии.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
США
Похожие новости
27.06.2018
Летающий "Тритон": зачем Австралии американские беспилотники за $5,2 млрд
25.06.2018
Пограничник? Стой, руки вверх!
14.11.2017
Министр финансов США предложил «отойти от проблемы» российского вмешательства
03.11.2015
Токио готов сотрудничать с Сеулом и США для сохранения открытого Южно-Китайского моря
28.11.2012
«Этот год стал рекордным с точки зрения поставок российским заказчикам»
22.06.2011
Россия в 2011-2014 гг. сохранит мировое лидерство по экспорту ЗРС большой дальности, несмотря на потери на рынках Ирана и Ливии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.02 18:01
  • 162
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 24.02 17:16
  • 55
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 24.02 15:58
  • 3
Путин рассказал о российском «оружии будущего»
  • 24.02 15:43
  • 2
Вакцина от коронавируса создана (С) посол КНР (но это не точно...).
  • 24.02 12:08
  • 16
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 24.02 09:51
  • 4
Подробности скандала вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 24.02 09:16
  • 2
МиГ-35 научат беспилотной посадке
  • 24.02 07:40
  • 70
Асимметричный флот
  • 24.02 07:17
  • 7874
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.02 06:42
  • 35
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.02 06:40
  • 1
Сирийцы накрыли турков и боевиков "Точкой" с самой опасной боевой частью
  • 24.02 02:28
  • 2
IBM усомнилась в возможности России создать квантовый компьютер
  • 23.02 22:27
  • 12
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 23.02 21:52
  • 27
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 23.02 21:29
  • 10
«Стал бы лёгкой мишенью в реальном бою»: в Китае выявили проблемы с танком Type99A