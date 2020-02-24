Гроза "Тигров": легендарная пушка ЗиС-2 не собирается в отставку

Вьетнамская армия не собирается отказываться от старых советских 57-мм пушек ЗиС-2. Эти орудия в настоящее время находятся в армейском резерве, их поддерживают в боеспособном состоянии, чтобы в случае необходимости вернуть в строй.

Lo and behold:

Authentic Soviet-made Zis-2 57mm anti-tank guns and Zis-3 76mm field guns being serviced by personnel of Vietnam Ordnance Corps. These guns belong to General Reserve of Vietnam People Army.

Once again, VPA shows that it never throws a single thing away 😆 pic.twitter.com/arPlpRmTCj — Lee Ann Quann (@AnnQuann) February 13, 2020

"Двойки" были приняты на вооружение Красной армии в 1941 году. В конце того же года их производство приостановили и возобновили в 1943 году, когда стало известно о появлении у противника новых хорошо бронированных танков "Тигр" и "Пантера".

Это орудие постоянно совершенствовалось, в том числе и в послевоенное время. Так, появившийся в 50-е годы подкалиберный снаряд БР-271Н был способен пробивать на дистанции в 1000 метров до 140 мм брони.

Большим преимуществом считается сравнительно небольшой вес пушки - 1 050 кг в боевом положении, а также ее рекордная скорострельность - 25 выстрелов в минуту.

ЗиС-2 активно применялись в различных войнах и конфликтах, не обходятся без них и сейчас.

В минувшем году также стало известно, что на вооружение морской пехоты ВМС Вьетнама вновь поступили 76-мм пушки времен Второй мировой - ЗиС-3. Эти дивизионные орудия наряду с более современными 85-мм Д-44 установили на платформы трофейных американских гусеничных транспортеров M548. Самоходные установки с такими артиллерийскими системами были испытаны на одном из полигонов Народной армии.

Алексей Брусилов