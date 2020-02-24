США являются мировым лидером в разработке Био-оружия, их причастность к созданию 2019-nCoV весьма вероятна

С какой целью американцы провели сбор человеческого биоматериала в России и Китае?

Правительство Соединенных Штатов (при участии Военно-промышленного комплекса) развивает стратегию, касающуюся биологической и бактериологической войны, считает эксперт Гэри Барнетт (Gary D. Barnett). По его мнению, разрабатывается и тестируются биологические агенты, являющиеся специфическими для определенных расс штаммами, которые планируется использовать против конкретных групп населения при необходимости.

Гэри Барнетт справедливо полагает, что созданные в лаборатории вирусы, предназначенные для войны, являются делами истинного зла. «Хищничество на этом уровне отнесено к власти; президент, например, может дать приказ уничтожить миллионы из-за его неспособности контролировать проблему, которую он вызвал и увековечил, а затем возложить вину на жертв», - пишет он в своей статье, посвященной разработкам биологического оружия.

«Я когда-то думал, что ядерная война будет сигнализировать о конце жизни на Земле, какой мы ее знаем, но, учитывая современную стратегию войны и новые технологии, я теперь думаю, что неконтролируемые и смертельные вирусы могут поглотить все население мира, поскольку пандемии будут развиваться одна за другой, как акты скрытой войны», - подчеркивает Барнетт.

Новый коронавирус(2019-nCoV), по убеждению эксперта - один из многих тех, что не просто вероятно, а наверняка был произведен человеком в лаборатории. И этот вирус на данный момент затрагивает «почти исключительно китайцев». Данный факт, по-видимому, уже достаточен для предположения относительно его точного происхождения. Этот вирус обладает уникальными характеристиками, которые были раньше у SARS и MERS, и имеет генетический материал, который никогда не был идентифицирован, и не привязан к какому-либо вирусу животного или человека. Это должно беспокоить всех, потому что, если он имеет искусственное происхождение, значит был изготовлен как оружие войны. Есть заявления на Западе, что, возможно, этот вирус был создан в Китае и был «случайно» выпущен на волю. Но, это утверждение не заслуживает доверия на любом уровне. Кто-нибудь думает, что китайское правительство создаст специфический для китайской расы вирус и выпустит его в своей стране?

Интересно то, что в прошлом, американские университеты и неправительственные организации ездили в Китай специально для проведения нелегальных биологических экспериментов, и это было настолько вопиющим для китайских чиновников, что результатом было принудительное изгнание этих людей из страны. Гарвардский университет, один из главных участников этого скандала, украл образцы ДНК сотен тысяч китайских граждан, покинул Китай с этими образцами и продолжил незаконные биологические исследования в США. Считается, что американские военные являются заказчиками этого исследования.

В соответствии со статьей в Global Research, США, по крайней мере, в начале 1940-х годов имели масштабную программу биологической войны. В этой же статье указанно, что с 1999 года правительство США развернуло свой арсенал химического и биологического оружия (CBW) против Филиппин, Пуэрто-Рико, Вьетнама, Китая, Северной Кореи, Лаоса, Камбоджи, Кубы, гаитянских лодочников и нашего соседа Канады.

Конечно же, и граждане США много раз использовались в качестве морских свинок и подвергались воздействию токсичных микробных агентов и смертоносных химических веществ, разрабатываемых по заказу правительства. С 1999 года продолжались случаи заражения различных групп населения несколькими различными вирусами, большинство из которых предположительно являются искусственными, включая текущий коронавирус, который сегодня поражает Китай.

Существует также много доказательств исследований и разработок био-боевых агентов для конкретных рас. Это очень тревожно.

«Я скажу, что не только США разрабатывают и производят боевые отравляющие вещества и вирусы, но и многие развитые страны по всему миру. Но Соединенные Штаты, как и во всех областях войны и убийств, безусловно, являются мировым лидером в своем бесчеловечном желании иметь возможность убивать все население с помощью средств биологической и химической войны», - пишет Барнетт. Поскольку эти агенты чрезвычайно опасны и неконтролируемы и могут распространяться в широких масштабах, риск смертельного заражения не только для изолированных групп населения, но и для всего мира очевиден.

Допустим, что в какой-то момент смертельный вирус, созданный США и использованный против другой страны, будет обнаружен и проверен, и в отместку эта страна или другие страны решат нанести ответный удар другими токсическими агентами по Америке. Где это закончится, и со временем, сколько миллиардов человек может пострадать при таком сценарии?

«Все признаки указывают на то, что в лабораториях по всему миру создаются самые токсичные, ядовитые и смертельно опасные вирусы из когда-либо известных. В США – это Форт Детрик, Мэриленд, Арсенал Пайн Блафф, Арканзас, Остров Хорн, Миссисипи, Испытательный полигон Дагвей, Юта, Завод по производству Виго, Индиана и многие другие. Подумайте о военных объектах США, расположенных по всему миру. Ничего хорошего из этого не выйдет, поскольку речь идет не о поиске лекарств от болезней или об обнаружении вакцин, а делается смертельный вирус или другой агент только по одной причине, а именно с целью биологической войны, для массовых убийств», - резюмирует свои выводы Гэри Барнетт (Gary D. Barnett).

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО