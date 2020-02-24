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ТАСС

Белоруссия готова помочь России в строительстве космодрома Восточный

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск может перебросить на космодром "два-три треста, которые могут работать под ключ"

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Белоруссии готовы оказать помощь России в завершении строительства космодрома Восточный. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым.

Белорусский лидер сообщил, что этот вопрос он обсуждал в пятницу в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

"Я ему [Путину] рассказал о встрече с [главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием] Рогозиным и строительстве космодрома Восточный. Говорю президенту: это твоя стройка, контролируешь постоянно. Так что имей в виду, что наш министр туда с Рогозиным полетели или полетят. И Восточный, конечно, надо оперативно достраивать", - сказал Лукашенко.

По его словам, Рогозин, когда посещал Белоруссию, просил помочь специалистами. "Мы можем перебросить туда [на космодром] два-три треста, которые могут работать под ключ", - сказал президент.

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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Восточный Космодром
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